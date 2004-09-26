قراخانلو و كفاشيان مدعيان تازه كرسي هاي موروثي

سازمان تربيت بدني پس ازانصراف مهندس مهرعليزاده ازحضوردرانتخابات كميته ملي المپيك آنهم به دليل برچيده شدن بدعت غلطي كه حتما رياست سازمان بايد نامزد كميته ملي المپيك باشد، با معرفي نفراتي كه درخصوص انتخاب آنها اجماع كامل وجود داشت پا به عرصه انتخابات كميته ملي المپيك گذاشت.

باآنكه درروزهاي گذشته اسامي متعددي براي حضوردراين عرصه ازسوي رسانه ها اعلام شد، اما سرانجام قرعه به نام دكتر رضا قراخانلوبعنوان كانديداي رياست وعلي كفاشيان بعنوان دبيركل افتاد تا بعنوان يك نوع تغييرنگرش درعرصه هدايت كميته ملي المپيك شاهد حضور چهره هاي موجه ودرعين حال ورزشي تردراين عرصه باشيم.

اينكه سازمان تربيت بدني درادوار گذشته با وجود افراد كارشناس واهل فن نتوانسته كانديداي شايسته اي دراين رقابت داشته باشد به يك نوع عقب ماندگي تاريخي تبديل شده بود واينبار سازمان با معرفي افراد واجد شرايط قصد دارد تا با ايجاد فضايي تازه زمينه را براي حضوربيشترخود دراين مركز مهم پشتيباني ازورزش اعلام دارد.

اينكه تفكرحاكم بر كميته ملي المپيك بايد تغييرنمايد، مورد اجماع تمامي اهالي فن مي باشد ولزوم يك نوگرايي دراين عرصه از مدتها پيش احساس مي شد. ضمن اينكه مديران حاضردراين عرصه نيزازجمله افراد زحمتكش واهل فن هستند. اما عدم اعتقاد برخي ازمديران اين مجموعه به عدم برنامه ريزي اين سازمان را به سوي يكسويه نگري ودرجا زدن سوق داده است. دراين ميان نظام جامع تربيت بدني نيز كه توجه ويژه اي به كميته ملي المپيك دارد، نيازمند افرادي است كه بتوانند با درك صحيح ازاين طرح استفاده لازم را ازامكانات وشرايط ويژه دراين طرح ببرند. نكته ديگراين است كه كميته ملي المپيك درنگاه برخي فدراسيونهاي ورزشي ازمقبوليت وجايگاه خوبي برخوردار نيست، زيرا با نگاه كارشناسي وجامعي به تمام فدراسيونها توجه نمي شود.

حال با اين تفكربايد فردي درراس كميته ملي المپيك حضورداشته باشد كه اولا نظام جامع را خوب شناخته وبه برنامه ريزي و تفكرات آينده داراعتقاد داشته باشد. لزوم همگرايي براي دوري ازكارها وبرنامه هاي موازي نيزازجمله ديگرمواردي است كه مي بايست مديرات آينده كميته ملي المپيك ازآن برخوردارباشند. آنچه درطي سالهاي گذشته كمترازسوي كميته ملي المپيك به آن توجه شده فدراسيونهاي ورزشي بعنوان اركان اصلي ورزش درعرصه افتخارآفريني هاي بين المللي هستند. درحال حاضر فدراسيونها به يك بلوغ فكري وعملي قابل اعتنايي دست پيدا كرده اند كه مي توانند درهدايت برنامه ها واهداف ورزش كشور نقش اساسي ايفا نمايند.

دكتررضا قراخانلونماينده اول سازمان تربيت بدني براي احراز سمت رئيسي كميته ملي المپيك درخصوص اين اهداف ازاظهار نظرخودداري واظهارنظردراين زمينه را به روزهاي آينده موكول كرد.

يكي ازنزديكان سازمان تربيت بدني درخصوص انتخاب دكتر قراخانلو بعنوان نماينده سازمان خاطرنشان مي سازد: درميان افرادي كه بتوانند به روشهاي مديريت جديد آشنايي داشته وازتفكرسيستمي برخوردارباشد وبتواند ارتباط بين المللي ورزش را به خوبي بشناسد، دكترقراخانلو بهترين گزينه بود. ايشان طرح جامع را به خوبي مي شناسد وبه ورزش نگاه كلان واشراف دارد و با توجه به ارتباط خوبي كه با سازمان دارند مي توانند ورزش ما را دراين عرصه نيزبه جايگاه مطلوب رهنمون سازند. شانس ايشان براي احرازپست رييس كميته ملي المپيك بسياربالا است وبا توجه به اينكه سازمان قصد دارد تا نگاه خود را به داخل مجموعه ورزش معطوف دارد، ايشان مي تواند بهترين گزينه باشد. درزمينه حضورآقاي كفاشيان نيزبا توجه به تخصصي كه ايشان درزمينه امورمالي واداري دارند ازقابليت وتوانايي فراواني براي احزاراين سمت خواهند داشت. زيرا وظيفه دبيركل بيشتر امورپشتيباني وبه نوعي اداري ومالي است كه اعتقاد داريم آقاي كفاشيان ازآگاهي وتوانايي لازم براي اين كاربرخورداراست. در مجموع اين انتخابات انتخاب اصلح و بهترين موردي است كه مي توانست وجود داشته باشد واميدواريم اين دوستان درجهت افزايش توان ورزش ما درعرصه هاي مختلف بتوانند گامهاي اساسي بردارند.

دراين ميان گفتني است: سازمان گزينه هاي ديگري را هم براي احرازاين سمتها درنظرداشت كه ازآن جمله محمد درخشان معاون فرهنگي، حقوقي، امورمجلس واستانهاي اين سازمان بود كه با توجه به اضافه شدن امورفرهنگي سازمان به اين معاونت امكان جدا كردن درخشان وحضوردراين دوعرصه امكان پذيرنبود. ضمن اينكه ازاسامي محمد زاده، علي ووحيد مرادي وميزيزداني خرم نيزبراي تصدي پست دبيركلي نام برده مي شد كه درنهايت سازمان درخصوص نفرات ياد شده به اجماع رسيد.

دركناراين موارد همانطور كه اشاره شد فدراسيونهاي ورزشي از عملكرد كميته ملي المپيك رضايت نداشته وبه نوعي مسوولان اين كميته را به عدم درك صحيح از مشكلات خود متهم مي كردند كه با توجه به نفرات معرفي شده از سوي سازمان به نظر مي رسد اين مشكل فدراسيونها نيزحل شود.

آنچه شانس نمايندگان سازمان را براي احرازسمتهاي پيشنهادي بيشترمي كند، يكي نگاه مثبت فدراسيونهاي ورزشي به آنهاست كه به نوعي اين افراد را ازخود وجنس خود مي دانند وديگرحمايتهاي سايرراي دهندگان به نمايندگان سازمان است. نمايندگان وزارت علوم وآموزش وپرورش كه به نوعي دكتر قراخانلورا كه ازاساتيد دانشگاه است ازجنس خود مي دانند وهمچنين ساير اعضاء نظر مثبت وخوبي برروي اين كانديداها داشته وانتظارمي رود كه قراخانلووكفاشيان بتواند با آراي بالا دراين سمتها انتخاب شوند.

ازسوي ديگرجناح ديگركه درحال حاضرهدايت كميته ملي المپيك را برعهده دارند، نيزاعتقاد به حضورافرادي دارند كه بتوانند درعرصه هاي بين المللي ازاعتبارورزش ايران دفاع نمايند وبتوانند حمايت لازم را ازفدراسيونها داشته باشند. اينها ازمواردي است كه كارشناسان ورزش اعتقاد دارند درطول سالهاي گذشته كمتربه آن پرداخته شده ونيازمند تجديد نظراساسي است، اما در حال حاضرازبهترين شعارهاي انخاباتي مي تواند باشد، شعارهايي كه دراين مقطع براي كسب آراء بيشتر نميتواند چنان كارساز باشد، زيرا تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه دميدن روح تازه دراين سازمان حساس وتاثيرگذاروايجاد تفكرات نوين وعلمي تر مي تواند ورزش ما را به سمت و سوي موفقيتهاي بيشتر سوق دهد. ذكراين موارد ازسوي كارگزاران فعلي كميته ملي المپيك در حالي است كه نمايندگان سازمان تربيت بني نيزبه اين موارد وسوق كامل داشته ويكي ازدلايل انتخاب اين افراد تسلط وتوانايي آنها به مديريت بين المللي ورزش وحضورموفق دراين عرصه است.

بهرروي آنچه ازگوشه وكنار شنيده مي شود حضور آقايان قدمي، مسكين نواز، محمدپوربه همراه زهرا احمدي پورمعاون ورزش بانوان به همراه دوتن از نمايندگان انجمنهاي بانوان بعنوان نمايندگان سازمان درهيات اجرايي كميته ملي المپيك است وبايد تا روز دوم آبان منتظر بود تا ديد آيا كرسي هاي موروثي كميته ملي المپيك به نمايندگان تازه خواهد رسيد يا همچنان شاهد حضور متوليان چندين ساله اين كميته بر مسند قدرت خواهيم ماند.