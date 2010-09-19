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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

اتمام فرصت ثبت نام NGO ها/ ساماندهی از هفته آینده آغاز می شود

اتمام فرصت ثبت نام NGO ها/ ساماندهی از هفته آینده آغاز می شود

مدیر کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور از اتمام فرصت ثبت نام سازمانهای مردم نهاد در دفاتر ادارات کل امور اجتماعی استانداریهای کشور خبر داد.

مهدی شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وقت قانونی ثبت نام سازمانهای مردم نهاد در استانداریها و فرمانداریهای به اتمام رسیده اظهار داشت: ngo هایی که موفق به ثبت نام و دریافت کد رهگیری نشده اند تا اعلام زمان ثبت نام بعدی باید منتظر بمانند.

وی افزود: از این هفته تمامی ادارات کل اجتماعی استانداریهای سراسر کشور اطلاعات سازمانهای مردم نهاد را در سامانه "سمن" وارد می کنند که این سامانه به بانک اطلاعاتی سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور متصل است.

شریفی در پاسخ به این پرسش که تکلیف ngo های بدون مجوزی که اطلاعات خود را اعلام کرده و کد رهگیری گرفته اند چه می شود گفت: ngo ها اعم از خیریه، عام المنفعه، مددکاری، توانبخشی، محیط زیست و... باید هر چه سریعتر فرم تشکیل سازمان مردم نهاد را در سایت وزارت کشور تکمیل کنند تا پس از تائید صلاحیت از سوی نهادهای تخصصی مجوز فعالیت آنها صادر شود.

مدیر کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور با بیان اینکه ساماندهی سازمانهای مردم نهاد از ثبت اطلاعات کامل ngo در سامانه اعم از موسسان، اعضای هیئت مدیره، هیئت امنا،، مدیرعامل، اهداف، سرمایه، آدرس و... آغاز می شود اظهار داشت: یکی از مهمترین مزیتهای این طرح شناسایی ngo های فعال برای برون سپاری فعالیتهای دولتی است.

کد مطلب 1153762

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