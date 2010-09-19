کشاورزان به باقیمانده های دریاچه طشک نیز رحم نکردند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دریاچه طشک با وسعت تقریبی 800 کیلومترمربع در شمال باختری دریاچه بختگان و 160 کیلومتری خاور شیراز قرار دارد. تنها راه ارتباطی این دو دریاچه، از طریق دلتای رود کر است که بخشی از آن به دریاچه بختگان و بخش دیگر به دریاچه طشک سرازیر می شد.

تعدادی جزیره و شبه جزیره کوچک و بزرگ از جنس رادیولاریت، سنگهای پلاژیک و آهکهای سروک در این دو دریاچه وجود دارند که مهمترین آنها جزایر نرگس و گنبان (در دریاچه طشک) و جزیره مناک در دریاچه بختگان است که مساحت آنها تابع شرایط بارندگی سالانه است.

یکی از جزایر دریاچه طشک جزیره پلیکانهاست که در گذشته محل لانه‌سازی پرندگان مختلف بوده و در بخش عمیق دریاچه طشک واقع شده است. دریاچه طشک ژرفایی کمتر از بختگان داشته و به علت خشکسالی ارتباطش با بختگان قطع شده است.

95 درصد این دریاچه به دلیل خشکسالیهای اخیر خشک شده و تنها چشمه گمبان که در اطراف آن واقع شده و در گذشته تا حدودی آب دریاچه را تامین می کرده است، آب دارد اما برداشتهای بی رویه آب در آینده این چشمه را نیز با مشکل روبرو می کند.

باید آب برداشت شده از چشمه گمبان مدیریت شود

رئیس پارک ملی بختگان در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز گفت: 95 درصد از دریاچه طشک خشک شده و فقط آبی که از چشمه " گمبان" به دریاچه سرازیر می شود از خشک شدن کامل آن جلوگیری کرده است.

عکس تزئینی است

محمد زمان سلطانی با بیان اینکه این چشمه یکی از تامین کنندگان آب دریاچه است، بیان کرد: هم اکنون کشاورزان از خروجی چشمه گمبان آب برداشت می کنند البته برداشت معقول آب از این چشمه بلامانع است اما طی مدت اخیر این امر بی رویه انجام می شود.

وی ادامه داد: در صورتی که برداشت آب از چشمه گمبان توسط کشاورزان به صورت بی رویه ادامه داشته باشد به زودی این چشمه نیز با مشکل مواجه می شود.

دریاچه های طشک و بختگان تا پیش از خشکسالی ازجمله بزرگترین دریاچه های کشور محسوب می شدند اما امروز بختگان به کلی خشک شده و فقط پنج درصد از دریاچه طشک نیز باقیمانده است.

مشابه شرایطی که برای طشک رقم خورده برای سایر دریاچه ها و تالابهای استان فارس نظیر پریشان، کافتر و.. نیز پیش آمده از این رو باید برای مدیریت خشکسالی استان فارس و احیای دریاچه های این استان که روزی هرکدام در جای خود برای گردشگری و اکوتوریسم ایران یک قطب محسوب می شدند تمهیداتی فوری و اضطراری اندیشید.

در این راستا جذب اعتبارات ملی و کمکهای ویژه فرا استانی برای کاهش اثرات خشکسالی در این دریاچه امری است که باید مسئولان استان مورد پیگیری قرار دهند.