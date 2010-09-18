استیل آذین از سد نفت آبادان گذشت/ آرامش به اردوی سرخپوشان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار روز دوم از هفته نهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18:30 امروز شنبه تیم‌های استیل آذین تهران و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه دستگردی تهران مقابل هم صف آرایی کردند.

تیم استیل آذین که با تحمل شکست در سه دیدار اخیر به رتبه نازل چهاردهم جدول سقوط کرده بود، در این بازی خانگی برتری 2 بریک را از آن خود کرد و به میانه بالای جدول نزدیک شد.

برای استیل آذین در این دیدار خانگی سیاوش اکبرپور (9) و حسین کعبی (64) گلزنی کردند و تک گل تیم میهمان نیز توسط امید شریفی نسب در دقیقه 3+90 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

قضاوت دیدار استیل آذین - صنعت نفت آبادان برعهده علیرضا فغانی بود. او در این بازی به سیاوش اکبرپور، فریدون زندی و میلاد زنیدپور از تیم استیل آذین و روح الله عرب از تیم نفت آبادان کارت زرد نشان داد.

استیل آذین با برتری مقابل نفت آبادان 12 امتیازی شد و به رده دهم جدول صعود کرد و زردپوشان آبادانی را با 13 امتیاز به رده هفتم جدول فرستاد.