به گزارش خبرگزاری مهر،علی بنایی نماینده قم و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص از سرگیری کار کمیسیون تلفیق گفت: چون دولت نامه استرداد لایحه را پس گرفته است جلسات کمیسیون تلفیق طبق روال سابق از سر گرفته خواهد شد.

نماینده مردم قم با اشاره به وقفه‌ای که نامه استرداد لایحه در کار کمیسیون تلفیق ایجاد کرد تصریح کرد: بعد از ارسال نامه استرداد لایحه از سوی رئیس جمهور به دفتر رئیس مجلس و امتناع دولتیها از شرکت در جلسات این کمیسیون عملا بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه از دستور کار کمیسیون تلفیق خارج شد و برگزاری جلسات این کمیسیون نیز متوقف شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با پس گرفته شدن نامه استرداد لایحه از سوی دولت طبق آیین نامه کمیسیون کار خود را بر روی لایحه مجددا آغاز خواهد کرد و در آغاز هفته آینده یعنی شنبه جلسات کمیسیون طبق روال سابق ادامه خواهد یافت.

بنایی با تاکید بر اینکه بخش اعظم لایحه برنامه پنجم توسعه توسط کمیسیون تلفیق بررسی شده است گفت: بیش از دو سوم مواد لایحه در کمیسیون بررسی شده است و از ساعت هشت صبح شنبه سوم مهرماه کار کمیسیون برای بررسی مواد باقیمانده از سرگرفته خواهد شد.