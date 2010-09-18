با هماهنگی تمباکوویچ تیم را ارنج کردم/ هدایتی دخالتی در کار فنی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی که به دلیل غیبت مترجم تمباکوویچ به جای این مربی کروات پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران بود، در ابتدا با لحنی بسیار زننده خطاب به خبرنگاران که از وی خواستند با حضور در محل نشست خبری پاسخگوی سئوالات آنها باشد، گفت: نشست خبری نداریم و همین جا صحبت می کنم!

وی در خصوص عدم حضور تمباکوویچ در محل نشست خبری پایان دیدار استیل آذین - صنعت نفت آبادان گفت: مترجم تمبا نبود به همین دلیل من با شما (خبرنگاران) صحبت خواهم کرد. طی توافقی که روز گذشته صورت گرفته قرار شد بعد از بازی من صحبت کنم.

پیروانی در ادامه مدعی شد شعاع حرکتی و قدرت فنی‌اش در تیم استیل آذین بیشتر شده است و در پاسخ به این سئوال که "آیا شما امروز تیم استیل آذین را ارنج کرده‌اید؟"، گفت: خیلی کارها را خودمان انجام دادیم اما با هماهنگی با تمباکوویچ. تیم امروز با تغییر سیستمی که دادیم هجومی‌تر شد.

پیروانی خاطرنشان کرد: در هفته‌های گذشته شرایط تیم ما خوب نبود و نیاز به پیروزی در این دیدار داشتیم. با تغییراتی که در ترکیب و سیستم تیم دادیم بازیکنان عملکرد بهتری داشتند و توانستیم در مجموع امتیاز حساس این بازی را کسب کنیم.

وی در مورد اینکه "آیا هدایتی در کار کادر فنی دخالت کرده است؟"، اظهار داشت: ایشان در بحث فنی دخالتی نداشته و ندارد و تنها با بیان مشکلات تلاش کرد تیم نتیجه بگیرد.

مربی تیم فوتبال استیل آذین تصریح کرد: تیم‌ها برای قهرمانی نیاز به ستاره دارند اما ستاره داشتن ملاکی برای قهرمان شدن یک تیم نیست.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر که عصر امروز شنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار شد با برتری 2 بر یک تیم سرخپوشان تهرانی به پایان رسید.