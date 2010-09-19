  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۰

850 نیروی جدید جذب آموزش و پرورش استان مرکزی شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: 850 نفر نیروی جدید در سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی جذب شدند.

سیف‌الله کریم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به تصمیم وزارت آموزش و پرورش و استخدام 40 هزار نیرو افزود: از این تعداد 850 نفر سهمیه آموزش و پرورش استان مرکزی بود که 12 هزار و 700 داوطلب در این آزمون شرکت کردند که در نوبت اول با توجه به اعلام سه برابر ظرفیت، در استان مرکزی دو هزار و 230 نفر پذیرفته شدند و پس از مصاحبه و گزینش، در نهایت 850  نفر انتخاب شدند که طی هفته گذشته کلاسهای ضمن خدمت نیز برای آنان برگزار شد.

وی با اشاره ثبت نام مدارس و با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش تابع مقررات مجلس و مصوبات هیئت وزیران است، گفت: مدارس نمونه دولتی 80 درصد دانش آموز روستایی و 20 درصد دانش آموز شهری دارد و در سال تحصیلی جدید مدارس هیئت امنایی از 88 به 60 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در پایان در رابطه با آموزش قرآن در مدارس اضافه کرد: 175 مدرسه قرآن در استان معرفی شده است که با اعتبار خاص، برای آنها برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 1153788

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها