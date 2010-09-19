850 نیروی جدید جذب آموزش و پرورش استان مرکزی شدند

سیف‌الله کریم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به تصمیم وزارت آموزش و پرورش و استخدام 40 هزار نیرو افزود: از این تعداد 850 نفر سهمیه آموزش و پرورش استان مرکزی بود که 12 هزار و 700 داوطلب در این آزمون شرکت کردند که در نوبت اول با توجه به اعلام سه برابر ظرفیت، در استان مرکزی دو هزار و 230 نفر پذیرفته شدند و پس از مصاحبه و گزینش، در نهایت 850 نفر انتخاب شدند که طی هفته گذشته کلاسهای ضمن خدمت نیز برای آنان برگزار شد.

وی با اشاره ثبت نام مدارس و با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش تابع مقررات مجلس و مصوبات هیئت وزیران است، گفت: مدارس نمونه دولتی 80 درصد دانش آموز روستایی و 20 درصد دانش آموز شهری دارد و در سال تحصیلی جدید مدارس هیئت امنایی از 88 به 60 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در پایان در رابطه با آموزش قرآن در مدارس اضافه کرد: 175 مدرسه قرآن در استان معرفی شده است که با اعتبار خاص، برای آنها برنامه ریزی شده است.