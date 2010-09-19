برنامه ساخت 500 خانه قرآن در استان مرکزی تدوین شد

حجتالاسلام احمد رضائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این خانهها به منظور توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی در روستاها و با مشارکت معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداری مرکزی احداث میشوند.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته سالانه یکصد خانه قرآنی در روستاهای استان احداث میشود، تصریح کرد: هم اکنون 60 خانه قرآنی روستائی در سطح استان مشغول فعالیت هستند که تا نیمه نخست امسال 20 خانه و تا نیمه دوم سال 20 خانه دیگر مجوز خود را دریافت میکنند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تاکید بر اینکه احداث این خانهها نقش موثری در آشنایی هرچه بیشتر افراد با فرهنگ قرآن داشته و از اهمیت به سزایی برخوردار است، ادامه داد: باید مربیان خانههای قرآنی علاوه بر آموزش قرآن کریم پیرامون اهمیت عمل به دستورات قرآن کریم نیز آموزش بدهند.
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