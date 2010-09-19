مرمت بنای تاریخی زلف آباد فراهان در استان مرکزی آغاز شد

محمد حسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مرحله دوم کاوش های باستان شناسی در فضایی به وسعت 800متر مربع صورت گرفته و در جریان این کاوشها بقایایی از یک میدانگاه سنگی بزرگ، یک حمام دوره ایلخانی و حدود 12فضای مسکونی کشف شده است.

وی گفت: این کاوشها توسط یک تیم 10 نفره متشکل از باستان شناسان، کارشناسان مرمت، نقشه کشی و طراحی سفالینه در دست اجرا است و اینک با ظرافت، امور مرمت و استحکام بقایای کشف شده بر اساس مواد اولیه سازه ها در دست انجام است.

فراهانی توضیح داد: بقایای کشف شده حمام در زلف آباد فراهان یکی از نخستین نمونه های پلان کامل کاوشهای دوره ایلخانی و تیموری است که در آن جزئیات مختلف شامل گرمخانه، سربینه، خزینه، تون، سیستم دفع فاضلاب و حوضچه های شستشو و مخزن آب وجود دارد.

وی گفت: بنای حمام از مصالح آجر، گل آهک در بیشتر بخشها و ساروج در سازه های آبی است که پس از شستشو و تثبیت بدنه آن و جداسازی سازه های قدیمی از جدید در دیواره های فرو ریخته ، کار مرمتی با استفاده از مصالح به کار رفته در دست انجام است.

فراهانی اضافه کرد: تاکنون 80 درصد عملیات استحکام بخشی و مرمت این حمام توسط تیم باستان شناسی انجام شده است.

وی گفت: کشف یک میدان بزرگ از جنس قلوه سنگ و ساروج با ارتفاع بیش از یک متر در مرکزمحوطه در جوار بنای حمام از دیگر بخشهای بیرون آمده از دل خاک است که کار مرمت و استحکام بخشی آن در حال پایان یافتن است.

فراهانی توضیح داد: 70 درصد از میدانگاه سنگی کشف شده سالم از دل خاک بیرون آمدو در چندین قسمت این بقایا، دچار اسیب و بریدگی شده بود.

وی گفت: در میان این میدانگاه به وسعت حدود 200متر مربع چاهی متصل به کانالهای رشته قنات تعبیه شده و تاکنون مظهر این قنات کشف نشده است.

فراهانی افزود: کشف این میدانگاه به عنوان یک فضای عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است و پیش بینی می شود که برخی بناها نظیر مسجد و مدرسه و اماکن کسب در حوالی آن بوده که محوری اساسی در مرحله بعدی کاوشها خواهد بود.

وی اضافه کرد: مصالح به کار رفته در بقایای ابنیه مسکونی کشف شده اغلب از خشت و گل است و هر این از این فضاها شامل بخشهای مرکزی و محیط های کوچک اطراف است.

فراهانی، تعبیه تنور در گف ابنیه مسکونی برای تامین گرما و پخت و پز و تعبیه تاقچه هایی در پیکره دیواره منازل برای گذاشتن اشیا را از جمله ویژگیهای منازل کشف شده عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بیش از 90درصد از ابنیه مسکونی خارج شده از دل خاک سالم بوده، گفت: کار مرمت و استحکام ابنیه مسکونی کشف شده تازه آغاز شده و تا پنجم مهر ماه ادامه دارد.

وی گفت: در اغلب سازه های بخش مسکونی در زلف آباد به دلیل سستی اندودها ، توان درگیری کاهگل با بدنه بقایای کشف شده نیست و در عملیات مرمتی استفاده از تیغه های اجر با روکش کاهگلی با رعایت فرم اولیه بنا مدنظر است.

فراهانی، مساحت ابنیه مسکونی کشف شده را بین 10تا 28متر مربع اعلام کرد و اظهار داشت: اعتبار مرحله دوم کاوش در محوطه تاریخی زلف آباد300 میلیون ریال بوده که حدود 50میلیون ریال ان به عملیات مرمتی و استحکام بخشی مربوط می شود.

وی از کشف 10 قطعه اشیای سفالینه متعلق به دوره ایلخانی و تیموری در جریان کاوش های مرحله دوم زلف اباد فراهان خبر داد.

فراهانی ترسیم الگوی زیست، هویدا کردن جنبه های شناختیدر خصوص سطح زندگی، مشاغل و مبادلات تجاری، فرهنگی، اقتصادی مردم وارزیابی علمی روند ایجاد این محوطه تاریخی را از اهداف این کاوش ها عنوان کرد و گفت: محوطه زیر زمینی زلف آباد در سه کیلومتری شمال شرق فرمهین در مسیر ارتباطی فرمهین- تفرش قرار دارد که عملیات تعیین حریم و گمانه زنی محوطه آن در سال 1379کامل شده است.

وی اضافه کرد: بر اساس اسناد تاریخی این مرکز جمعیتی مهم در قرن ششم تا نهم هجری، منطقه ای استراتزیک در شاهراه تجارت قم، تهران و اصفهان بوده که به روایتی در دوره دروه قاجار با وقوع زلزله ای مهیب در دل خاک مدفون شده است.