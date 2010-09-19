سهم ساوجبلاغ از اعتبارات استان البرز عادلانه باشد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: تشکیل استان البرز یک امر بسیار مطلوب است اما باید از هم اکنون زمینه ای ایجاد شود تا این شهرستان بتواند سهم خود را در زمینه اعتبارات دریافت کند.

وی ادامه داد: این امر کمک می کند تا ساوجبلاغ بتواند بیش از گذشته به شکوفا کردن ظرفیتهای خود بپردازد و در این حالت است که امتیازها و مزیتهای آن به شکل شکوفانشده باقی نمی ماند.

ساوجبلاغ از نظر دریافت اعتبارات مورد نیاز مشکل پیدا نکند

این مسئول اظهار داشت: نباید شرایط به گونه ای باشد که ساوجبلاغ از نظر دریافت اعتبارات مورد نیاز مشکل پیدا کند و لازم است همه دستگاه های ذیربط در این خصوص به شکل جدی وارد شوند.

وی عنوان کرد: هریک از شهرستانهای استان البرز مزیتها و پتانسیلهای ویژه خود را دارند و همه آنها باید بتوانند از میزان بودجه مورد نیاز خود بهره مند شوند و آن را در جهت بهبود امور قرار دهند.

همکاری استانداری البرز برای تخصیص عادلانه اعتبارات

حدادی خاطرنشان کرد: همکاری استانداری البرز در این زمینه می تواند اثرات بسیار مطلوبی به همراه داشته باشد و به دنبال آن سهم هر شهرستان به تناسب نیازها و شرایط به شکل عادلانه تخصیص یابد.

وی افزود: در گذشته در برخی از موارد به شهرستان ساوجبلاغ اجحاف شده و نباید اجازه دهیم که این اجحاف دوباره تکرار شود زیرا تکرار آن به منزله به وجود آمدن مشکلات جدید است.

استان شدن به معنای واقعی به سود شهرستانهای مربوطه باشد

این مسئول اضافه کرد: تنها در این حالت است که استان شدن به معنای واقعی به سود شهرستانهای مربوطه تمام می شود و در این وضعیت است که استان شدن نتیجه عملی به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: تقسیم عادلانه اعتبارات بسیاری از مشکلات را حل می کند و اجازه نمی دهد که مشکلات جدید به وجود آید.

رفتار مرکز استان نسبت به شهرستانها بر مبنای عدالت باشد

حدادی یادآور شد: لازم است رفتار مرکز استان البرز نسبت به شهرستانهای اطراف بر مبنای عدالت باشد و این عدالت را در همه جنبه ها از جمله تقسیم اعتبارات شاهد باشیم.

این مسئول اضافه کرد: حال که استان البرز تشکیل شده، شاخصهای شهرستان ساوجبلاغ نیز ارتقا پیدا کرده و باید بتوانیم به تناسب این امر از بودجه کافی و مورد نظر بهره مند شویم.