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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

181 هزار دانش آموز زنجانی سال جدید تحصیلی را آغاز می کنند

181 هزار دانش آموز زنجانی سال جدید تحصیلی را آغاز می کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان از حضور 181 هزار دانش آموز در مدارس این استان در سال تحصیلی جدید خبرداد.

امیر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: هشت هزار و 265 کلاس درس در استان، آماده پذیرایی از دانش آموزان هستند.

وی ادامه داد: یکی از ماموریت های اصلی آموزش و پرورش ایجاد فرصت برابر تحصیلی برای تمامی دانش آموزان است که در این رابطه در سال تحصیلی جدید، مجتمع های آموزشی در روستاهای استان تشکیل شده است.

نظری افزود: امسال 151 مجتمع آموزشی برای هزار و 215 مدرسه روستایی تشکیل شده و امکانات لازم نیز برای آنها خریداری شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان به تشکیل ستاد استقبال از مهر اشاره کرد و افزود: کلیه موارد در این ابلاغیه ذکر شده و امیدواریم با همکاری همه ارگان ها، مراسم با شکوهی در اول مهر ماه در زنجان برگزار شود.

کد مطلب 1153797

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