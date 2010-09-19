9 هزار کانون فرهنگی و هنری در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مرتضی طاهریان شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه اوقات فراغت آسمانی ها افزود: کار و خدمت در مسجد فراتر از هر گونه مسائل سیاسی و جناحی بوده و توجه به این مکان مقدس امری واجب و ضروری است.

طاهریان افزود: باید از فرصت ها و موقعیت هایی که در استان وجود دارد تلاش مضاعف را به کار برد و در راستای توسعه این کانونها برنامه های و راهکارهای مناسب را در دستور کار قرار داد.

معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای مساجد کشور همچنین راه اندازی کانونهای تخصصی را دستور کار این ستاد یاد عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این ستاد بسیاری از کارهای فرهنگی و هنری موثر استان در این کانونها انجام شده و هویت جدیدی به کانونها داده است .

طاهریان تاکید کرد: با افزایش تعداد کانونها و ورود نسل جوان به این مراکز هرگز گرفتار اعتیاد و توطئه جنگ نرم و تهاجم فرهنگی نمی شوند لذا باید تلاش بی شائبه در این امر به صورت خیلی جدی در دستور کار قرار گیرد.

دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری کانونهای مساجد استان زنجان نیز گفت: در حال حاضر 16 هزار و 196 نفر در

کانونهای فرهنگی و هنری استان زنجان با 846 نفر عوامل اجرایی فعال هستند که این تعداد نسبت به سال گذشته چهار هزار نفر افزایش داشته است .

حسنی افزود:620 کلاس آموزشی در زمینه فرهنگی و هنری و ورزشی در استان فعال بوده است .

وی خاطرنشان کرد: 148 کانون فرهنگی و هنری، 9 کانون تخصصی و 9 باب کانونهای فرهنگی و هنری در مساجد این استان فعالند.