کاهش بیکاری در ملارد نیازمند برپایی شهرک صنعتی دولتی

الله بخش حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در ملارد افزود: یکی از مهترین مشکلات کنونی در ملارد بالا بودن آمار بیکاری است و باید در اسرع وقت در این زمینه تمهیدات اساسی اندیشیده شود و بهترین گزینه ها را انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: بسیاری از افراد ساکن در ملارد را مهاجران تشکیل می دهند و بسیاری از این مهاجران بنیه اقتصادی کافی ندارند و با مشکل بیکاری مواجه هستند.

افزایش آمار اشتغالزایی در ملارد به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد

این مسئول عنوان کرد: لازم است انجام فعالیتهای مفید در جهت افزایش قابل توجه آمار اشتغالزایی در ملارد به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر موانع اشتغالزایی از میان برداشته شود، بسیایر از مشکلات دیگر به موازات آن ایجاد خواهد شد.

وی اظهار داشت: بحث راه اندازی شهرک صنعتی دولتی در ملارد مطرح است اما تا به حال این امر شکل عملی به خود نگرفته و باید تلاش در جهت عملیاتی شدن آن به شکل واقعی افزایش یابد.

برپایی شهرک صنعتی دولتی در ملارد شکل عملیاتی به خود بگیرد

حبیبی گفت: امیدواریم به دنبال تداوم سفرهای استانی، این امر شکل عملیاتی به خود بگیرد و در آینده ای نزدیک شاهد برپایی شهرک صنعتی مصوب در ملارد باشیم و بتوانیم در این شهرک برای جمعیت قابل توجهی از افراد جویای کار اشتغال ایجاد کنیم.

وی یادآور شد: اشتغالزایی در شهرستان ملارد به عنوان یک امر بسیار مهم با ضروریت انکارناپذیر باید دنبال شود و یکی از سرلوحه های کاری ادارات ذیربط قرا گیرد.

آمار بیکاری در این شهرستان به پایین ترین حد ممکن برسد

این مسئول افزود: این امر کمک می کند تا روزی فرا رسد که آمار بیکاری در این شهرستان به پایین ترین حد ممکن برسد و در صورت امکان، هیچ بیکاری در این شهرستان وجود نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از ساکنان شهرستن ملارد را افرادی تشکیل می دهند که درس خود را به اتمام رسانده اند و در انتظار یافتن شغل هستند که باید زمینه های اشتغال آنها به بهترین نحو فراهم شود ضمن اینکه در این خصوص باید همه موارد لازم را در نظر داشته باشیم.