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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

عروجی به مهر خبر داد:

پرداخت 100 درصد هزینه درمانی بیماران خاص محروم در البرز

پرداخت 100 درصد هزینه درمانی بیماران خاص محروم در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: هزینه های دارویی و درمان بیماران خاص تحت پوشش کمیته امداد این استان بصورت 100 درصد پرداخت می شود.

حسینعلی عروجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: در این راستا در مورد بیماران صعب العلاج نیز درحد امکان مساعدتهایی صورت می پذیرد که این امر به کاهش مشکلات این بیماران کمک می کند.

وی با اشاره به 326 پزشک عمومی، متخصص، درمانگاه ، داروخانه و ... ادامه داد: کلیه پزشکان و نیروهای درمانی طرف قرارداد از بهترین پزشکان منطقه هستند که درصدی از آنها به صورت رایگان ویزیت می کنند.

عروجی بیان کرد: اداره بیمه کمیته امداد با تعدادی از پزشکان، بیمارستانها، مراکز پاراکلینیک و ... انعقاد قرارداد کرده است که در این زمینه خدمات ارائه می کنند.
 
دیدار مدیرکل کار و امور اجتماعی با خانواده های تحت حمایت
 
مدیرکل کار و امور اجتماعی منطقه کرج به همراه هیئت همراه و معاون اشتغال کمیته امداد استان البرز با خانواده های تحت پوشش این نهاد دیدار کرد.
 
 میراحمد حسینی ضمن سرکشی از جمعی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد ضمن بررسی مشکلات مربوط به زندگی این افراد گفت: سرکشی به محرومان و حل و فصل مشکلات آنان از وظایف مهم مسئولان حکومت اسلامی در راستای رسیدگی به اقشار نیازمند جامعه است.

وی افزود: امروزه این نهاد با تمام قوام در راستای رسیدگی به نیازمندان جامعه گام بر می دارد .

حسینی ضمن اشاره به تلاشهای دولت در رفع نیازهای محرومان جامعه اظهار داشت: کمکهای دولت نهم و در ادامه آن دولت دهم در راستای عدالت محوری به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد چند برابر شده است.
 
قول مساعدت در زمینه حل مشکلات خانواده های تحت پوشش
 
وی در خصوص مسکن مددجویان، کمک به بخشی از هزینه های بیماران و مساعدت در مشکلات معیشتی قول مساعدت داد. 
   
مدیرکل کار و امور اجتماعی ضمن این دیدار از نزدیک با مشکلات و مسائل این خانواده ها آشنا و ضمن راهنمایی های لازم به طور جداگانه به درخواستهای آنان رسیدگی کرد.
کد مطلب 1153805

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