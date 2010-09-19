فعالیتهای عمرانی ساری بدون حاشیه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصورعلی زارعی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری در فرمانداری افزود: اصلی ترین موضوع امروز استان وحدت است که باید با عمل بروز داده شود.

وی اظهار داشت: تلاش کرده ایم کمترین حاشیه ها را داشته باشیم و امروز کمترین حاشیه را در حوزه خدمت رسانی در مرکز استان داریم.

فرماندار مرکز استان با اشاره به بازگشایی مدارس یادآور شد: آغاز سال تحصیلی رویداد فرهنگی در کشور است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد کمک رسانی به سیل زدگان پاکستان در حوزه معاونت سیاسی تصریح کرد: این ستاد برای ساماندهی دریافت کمکهای مردمی و فعالیت در سایر زمینه های تبلیغی و ارتباطی در روستاها و دستگاه ها باید در حوزه شهرستان نیز فعال شود.

زارعی با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را در پیش داریم، اظهار داشت: این طرح با همت دولت اجرا خواهد شد اما تلاش و کوشش بسیار می طلبد.

فرماندار مرکز استان با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: به برکت خون شهدا است که اکنون در این حکومت حاضر هستیم.

وی از دوران دفاع مقدس به عنوان دوران سخت و طلایی نام برد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو ساری نیز در سخنانی گفت: مازندران 520 هزار دانش آموز دارد که از این میزان، 93 هزار نفر متعلق به شهرستان ساری است.

سید عباس حسینی نژاد افزود: تعالی آموزش و پرورش عزم ملی را می طلبد.

ماندگاری دفاع مقدس با رویکرد علمی معرفتی میسر است

مدیرکل بنیاد شهید مازندران نهادینه کردن و ماندگاری دفاع مقدس را منوط به ادامه روند علمی معرفتی دانست.

حمید علی صمیمی افزود: هر سال دفاع مقدس را تداعی می کنیم تا این سرمایه بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جنگ ما را در مسیر رشد قرار داد، تصریح کرد: فضای جنگی که به وجود آمد باعث شد تا به یک سری تخصص ها از جمله مهندسی، جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت و پزشکی دست یافتیم.

صمیمی یادآور شد: توجه نکردن به دفاع مقدس باعث می شود تا سه تهدید تحریف، تخریب و فراموشی آن را تحت الشعاع قرار دهد.

وی افزود: عدم یادآوری دفاع مقدس باعث فراموشی خود به خود پیشینه پرافتخار ما خواهد شد.

صمیمی با اشاره به رویکردهای فرهنگی، تاریخ نگاری و تاریخ نویسی، جغرافیایی و ناسیونالیستی و رویکرد نقادی و انتقادی از رویکردهای مد نظر دفاع مقدس تا امروز بوده، تصریح کرد: باید رویکرد علمی معرفتی را به عنوان رویکرد پنجم دنبال کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران با بیان اینکه در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل های آینده، یک سری عدم موفقیت احساس می کنیم، گفت: بین نسل اول و نسلهای بعدی انقلاب فاصله عمیقی وجود دارد که هنوز نتوانسته این آنچه که دیده و تجربه کرده ایم را به خوبی انتقال دهیم.

وی با اشاره به اینکه در دانشگاه نمی توان فقط با خاطره گویی که اثر مسکن یک هفته ای دارد، دستاوردهای دفاع مقدس را ماندگار کرد، یادآور شد: جنگ باید به صورت عملی در دانشگاه ها تدریس شود تا بتوانیم به سئوالات نسل جدید پاسخ دهیم.

صمیمی با بیان اینکه باید رفع ابهام کنیم، افزود: باید جهت ماندگاری دفاع مقدس برای نسلهای آینده تلاش کنیم.

وی از روسای ادارات خواستار اجرای قوانین مربوط به خانواده های شهدا در چارچوب منطقی و قانونی شد.