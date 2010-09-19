دو هزار فرصت شغلی در آموزش و پرورش مازندران ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شامگاه شنبه در گردهمایی روسای آموزش و پرورش استان در کارخانه تجهیزات مدارس ایران در ساری افزود: پرهیز از رتبه گرایی و ساختن انسان هدف آموزش و پرورش در نظام اسلامی است .

وی گفت : در نظام تولیدی با کارمندان راضی و کسانی که حداکثر رضایت شغلی را دارند می توان به هدف رسید.

فیاضی با بیان اینکه نیروهای جدیدالاستخدام در مناطق محروم خدمت می کنند، بیان کرد: امسال زنگ آغاز سال تحصیلی در مجتمعهای آموزشی نواخته می شود .

وی عمده مشکلات آموزش و پرورش را نیروی انسانی خواند و بیان کرد: با برگزاری آزمون استخدامی جاری بیش از دو هزار فرصت شغلی در آموزش و پرورش استان ایجاد شده است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران گفت: اگر بیش از دو مدرسه تحت پوشش یک مجتمع آموزشی باشد ، مجتمع در دو شیفت اداره می شود.

اسکندر عباس پور تاکید کرد: دانش آموزان لازم التعلیم در صورت دارا بودن ضوابط و شرایط مندرج درآیین نامه می توانند در مراکز آموزش از راه دور ثبت نام شوند.

وی با اشاره به اینکه جهت توجیه مدیران مجتمع های آموزشی به وظایف و عملکردها گردهمایی مدیران مجتمعهای آموزشی و معاونان آموزشی ادارات هفتم مهرماه برگزار می شود.

وی تصریح کرد: نیروهای دفتری دارای مدرک تحصیلی دیپلم در فعالیتهای اداری هنرستان ها و مدرک فوق دیپلم و لیسانس در هنرستان ها و شبانه روزی ها و پست های اداری به کار گرفته می شوند.

معاون پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران با اشاره به اینکه طرح فرهنگ یاران ترافیک زودبازده نیست و طرح بنیادی و اساسی است، گفت: فرهنگ یاران ترافیک مسئول نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در جامعه هستند.

سرهنگ عزت اله علی پور تصریح کرد: در این طرح که بیش از هزار نفر در آن ثبت نام کرده اند ، از مدیران ارشد و ستادی به عنوان عوامل کنترل محسوس استفاده می شود.

وی با تاکید بر مشارکت بیشتر آموزش و پرورش در برگزاری هفته ناجا افزود: نمایشگاه هفته ناجا با همکاری آموزش و پرورش در شهرهای بهشهر ، بابل ، آمل و تنکابن برپا می شود.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز آموزش و پرورش مازندران گفت : در نوسازی سال مالی 88 آموزش و پرورش مازندران به عنوان دستگاه نمونه در سطح استان معرفی شد.

علی نبییان با بیان اینکه 833 میلیون تومان در طرح هجرت سه صرف نوسازی و بازسازی مدارس شد افزود: اعتبار 30 درصد از اعتبارات طرح هجرت تا پایان شهریور ماه به حساب شهرستان ها واریز می شود.

وی گفت: مقاوم سازی 67 درصد فضاهای آموزشی استان به اتمام رسیده است و این روند در شهرهای آمل ، بابل و ساری همچنان ادامه دارد.

نبییان تاکید کرد: برای سال تحصیلی جدید 52 مدرسه در استان مقاوم سازی شد که از این حیث مازندران بعد از تهران رتبه دوم کشور را داراست.

معاون پژوهش برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران گفت: وزارت آموزش و پرورش استفاده از نیروهای خرید خدمات آموزشی و پرورشی را ممنوع کرده است.

علی اصغر طبری افزود: استخدام نیروهای جدید گامی در جهت استفاده از نیروهای نسانی متعهد در بدنه آموزش و پرورش است .

وی تاکید کرد:20 درصد از سهمیه مدارس هیئت امنایی موبوط به فرهنگیان است که می توانند به صورت رایگان در این مدارس ثبت نام کنند.

وی گفت : آموزش و پرورش مازندران به دو هزار و 900 معاون اجرایی نیاز دارد که در حال حاضر 790 نفر در اختیار دارد .

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران گفت : 15 مهر ماه روز جشن قرآن در مدارس ابتدایی است که با برگزاری قصه گویی ، نقاشی و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کودک همراه است.

منیره موحدی با تاکید بر ارزشیابی کیفی توصیفی در مدارس ابتدایی تصریح کرد: معلمان دوره ابتدایی باید دوره ارزشیابی را سپری کرده باشند.

وی گفت: تمامی معلمان ابتدایی تا پایان مهر ماه فرصت دارند کلاس ضمن خدمت هنر را بگذرانند در غیر این صورت صلاحیت تدریس درس هنر را در مدارس نخواهند داشت.

موحدی با ابراز امیدواری براینکه پوشش تحصیلی دوره ابتدایی تا چهار سال آینده باید 100 درصد شود، افزود : در حال حاضر بدنبال کیفی سازی در این زمینه هستیم.

وی با بیان اینکه پیش دبستانی دوره مهمی در روند تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود افزود: 80 درصد از تکرار پایه اول دبستان مربوط به دانش آموزانی است که پیش دبستانی را نگذرانده اند.