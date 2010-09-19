۱۴ هزار تن برنج از کشاورزان مازندرانی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی طاهایی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در نوشهر با اشاره به همکاری شرکت غله و خدمات بازرگانی دولتی درخرید برنج گفت: تا کنون با همکاری این شرکت و مباشران برنج، ۱۴ هزار تن برنج پر محصول از کشاورزان مازندرانی خریداری شده است.

طاهایی افزود: در پی تصمیمی که توسط وزیر بازرگانی در مصوبه کار گروه ویژه برنج در استان مازندران اتخاذ شد، خرید برنج پر محصول پس از این توسط شرکت دولتی صورت می گیرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه تا کنون ۱۷ میلیارد تومان به کشاورزان توسط دولت پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: ۷۴ شعبه خرید برنج پر محصول در مازندران آمادگی لازم برای خرید از کشاورزان را دارند.

طاهایی با اشاره به اینکه در زمینه کنترل و مهار واردات بی رویه در این کارگروه تصمیمات خوبی اتخاذ شده است ، ابراز داشت: وزارت بازرگانی به تنهایی و بدون تایید وزارت جهاد کشاورزی نمی تواند اقدام به ثبت و سفارش واردات برنج کند.

وی از تصمیم دولت مبنی بر نگاه وی‍ژه به برنج در آینده خبر داد و گفت: گرایش مصرف‌کنندگان داخلی به سمت برنج ایرانی می‌تواند در آینده نوید خودکفایی برنج را بدهد.

طاهایی بیان داشت: وزارت بازرگانی و وزارت کشاورزی در مورد واردات، نحوه و میزان واردات برنج تصمیم‌گیری می‌کنند و ورود وزارت کشاورزی در این زمینه نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت به کشاورزان برنجکار است.

استاندار مازندران بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است تا تمامی مصرف‌ کنندگان عمده داخلی به سمت برنج داخلی گرایش پیدا کنند تا شاهد رونق این محصول در کشور و جلوگیری از واردات شود.

طاهایی بیان کرد: کشاورزان می توانند با مراجعه به ادارات غله نسبت به فروش برنج پرمحصول مانند شیرودی، آمل یک و امثال آن اقدام کنند.