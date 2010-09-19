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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

افزایش ارتباط علمی دانشگاه مازندران با دانشگاه های انگلستان و ایرلند

افزایش ارتباط علمی دانشگاه مازندران با دانشگاه های انگلستان و ایرلند

ساری - خبرگزاری مهر: رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه مازندران برای ارتباط با دانشگاههای انگلستان و ایرلند دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروفسور علیرضا صالحی رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا و ایرلند از سرپرست دانشگاه مازندران برای ارتباط با دانشگاههای انگلستان و ایرلند دعوت کرد.

وی که شنبه شب در حاشیه نخستین کنفرانس بین المللی دوسالانه علوم انسانی با سرپرست دانشگاه مازندران گفتگو کرد، اظهار داشت: دانشگاه UCD از دانشگاههای معتبر ایرلند و مورد تایید وزارت علوم است که دانشگاه مازندران می تواند با اعزام هیئتی متشکل از نمایندگان رشته های علوم انسانی - علوم سیاسی - حقوق و علوم اقتصادی با کرسیهای رشته های مذکور در این دانشگاه ارتباط دو جانبه  همکاری برقرار کند.

وی خاطرنشان کرد: این دانشگاه از ارتباط با دانشگاههای معتبر ایران استقبال می کند.

سرپرست دانشگاه مازندران نیز در این دیدار رشته های علوم انسانی موجود در دانشگاه مازندران را باسابقه برشمرد و گفت: وجود اعضای هیئت علمی متخصص و دانشجویان مستعد حوزه تحصیلات تکمیلی از نقاط قوت دانشگاه مازندران در ایجاد و تعمیق ارتباطات بین المللی است.

نخستین کنفرانس بین المللی دوسالانه علوم انسانی از شنبه 27 شهریور ماه با حضور محققان داخلی و خارجی در دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران آغاز شد و تا عصر امروز(یکشنبه)ادامه دارد.

کد مطلب 1153810

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