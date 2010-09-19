فعالیتهای فرهنگی دانشگاه ها کاربردی تر شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی شنبه شب در حاشیه نخستین کنفرانس بین المللی دو سالانه علوم انسانی در دیدار با رئیس دانشگاه مازندران در دانشگاه تهران با اشاره به ورود به دهه چهارم انقلاب اسلامی گفت: به منظور تحقق اهداف این دهه که به عنوان دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده است باید علوم انسانی به عنوان یکی از مبانی اصلی پیشرفت کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: کشور نیازمند سرمایه گذاری کافی در زمینه علوم انسانی است.

خواجه سروی خواستار افزایش فعالیتهای علمی فرهنگی دانشگاهها و ورود به حوزه کاربردی شد و ادامه داد: دانشگاههای شهرستانی از وجود استادان و محققان مستعدی برخوردارند و می توانند در خصوص افزایش فعالیتهای فرهنگی به صورت علمی و کاربردی به نظریه پردازی بپردازند.

سرپرست دانشگاه مازندران نیز در این دیدار از قابلیت این دانشگاه برای انجام تحقیقات و پژوهش های فرهنگی و کاربردی سخن گفت و تصریح کرد: وجود مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های علوم انسانی و حضور محققان فعال این دانشگاه در مجامع علمی و اجرایی ملی و بین المللی نشانگر توانایی نقش آفرینی موثر این دانشگاه در توسعه فرهنگی کشور با دیدگاههای دانشگاهی است.

خواجه سروی در پایان این دیدار در خصوص حمایت از فعالیتهای علمی فرهنگی دانشگاه مازندران قول همکاری داد و ابراز امیدواری کرد بزودی در دانشگاه مازندران حضور یابد.