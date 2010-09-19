دانشگاه آزاد ساری قهرمان کشتی آزاد دانشجویان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی ساری شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه این مسابقات اظهار داشت: تیم های دانشجویی منطقه هشت تهران با 53 امتیاز و کشتی گیران منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی خراسان با 51 امتیاز توانستند مقام های دوم و سوم این دوره از مسابقات ورزشی را کسب کنند.

عبدالله نیاز آذری افزود: 92 کشتی گیر برگزیده 14 منطقه دانشگاه آزاد به مدت سه روز از 24 شهریور ماه در مجتمع ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با هم به رقابت پرداختند تا نفرات برگزیده اوزان هفت گانه مشخص شوند.

در این دوره از مسابقات 92 کشتی گیر از واحدهای دانشگاهی سراسر کشور به‌ مدت سه روز با هم رقابت کردند.

وی با اشاره به کیفیت مناسب برگزاری این دوره از مسابقات، اظهار داشت: حدود 15 کشتی گیر که مدالهای کشوری و آسیایی دارند از جمله میثم مصطفی جوکار، سعید داداش پور، سعید زرینی و مصطفی دامادی بر کیفیت فنی این دوره از مسابقات افزوده است.

مازندران مهد کشتی کشور است.