140 هزار واحد مسکونی مهر در کشور به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد صادقی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، استان زنجان را از استانهای پیشرو در مسکن مهر در کشور عنوان کرد و افزود: پس از استان خراسان رضوی که 31 مهر ماه پروژه مسکن مهر آن افتتاح می شود در استان زنجان نیز شاهد بهره برداری از حدود سه هزار واحد مسکونی بوده و در آینده نزدیک در سایر استانهای کشور بهره برداری از واحدهای مسکن مهر صورت خواهد گرفت.

وی د ر ادامه از شناسایی 65 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور خبر داد و افزود: با اقدامات صورت گرفته تاکنون بیش از چهار هزار هکتار آن اصلاح شده است و در برنامه زمان بندی در تلاش هستیم نسبت به احیاء و نوسازی بافت های فرسوده کشور اقدام کنیم.

صادقی با تاکید بر اینکه دولت نهم و دهم برنامه ریزی جامعی در خصوص احیای بافت فرسوده در کشور داشته است بر لزوم تعامل همه بخش های کشور در خصوص بازسازی و احیای بافت فرسوده در کشور تاکید کرد و افزود: در طول برنامه های اول، دوم و سوم توسعه هزار و 67 هکتار از بافت های فرسوده کشور اصلاح شده بود که این میزان در طول خدمت گذاری دولت نهم و اجرای برنامه چهارم توسعه به بیش سه هزار هکتار رسید.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی ارائه تسهیلات و بسته های تشویقی اعطایی دولت به مردم برای اصلاح و احیای بافت های فرسوده را یادآو شد و با بیان اینکه در دولت د نهم و دهم در زمینه افزایش تسهیلات به بافت فرسوده گام های موثری برداشته شده است افزود: طی سال 88 برای 30 هزار واحد مسکونی تسهیلات 140 تا 150 میلیون ریالی اعطا شده و امسال نیز این تسهیلات برای 50 هزار واحد مسکونی به مبلغ 200 تا 250 میلیون ریال رسیده است.

صادقی در ادامه از بازگشایی محور دواود قلی و دلجویی در روز سوم مهرماه سالجاری خبرداد و گفت: بازگشایی و اجرای طرح محور داوود قلی - دلجویی مناسب است و می توان گفت این طرح به عنوان یکی از پروژه های بسیار مهم کشور پس از گذشت 50 سال در نهایت بازگشایی و اجرا شده است.