148کانون فرهنگی مساجد در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اسماعیل پور شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه اوقات فراغت آسمانی ها افزود: از نگاه مبنای نظری اسلام انسان موجودی است در حال تکاپو و فعال که در مبانی فکری اسلام و در فرهنگ دینی در قالب ادبیات انسان را موجودی در حال تکامل توصیف کرده است.

وی با بیان اینکه جوانان نه تنها در تابستان بلکه در طول سال باید نسبت به اوقات فراغت خود برنامه ریزی لازم را داشته باشند که در این راستا مهمترین و بهترین موقعیت برای شکوفایی استعدادهای جوانان کانون های مساجد است که در ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم نقش بسزایی دارد.

اسماعیل پور همچنین تاکید کرد: وجود کانون های فرهنگی و هنری در مساجد در هدایت جوانان بسیار مفید است و انجام کارهای مثبت از سوی مدیران این کانون ها و جذب جوانان به این محیط ها مانع ورود اعتیاد در بین جوانان می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان همچنین از افتتاح 14 پروژه و طرح ملی در سفر سوم هئیت دولت به استان خبر داد و گفت: برای این طرح ها بیش از 14 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که شامل راه اندازی و تجهیز 200 کانون فرهنگی و هنری در استان زنجان خواهد بود.

اسماعیل پور در ادامه به برگزاری نمایشگاه کتاب با حضور ناشران خارجی و داخلی اشاره کرد و گفت : در طول 26 سال گذشته در استان تنها دو نمایشگاه برگزار شده ولی در دولت نهم و دهم دو نمایشگاه برگزار شده است .

وی خاطر نشان کرد: در استان زنجان تنها پنج درصد مساجد استان کانون فرهنگی و هنری دارند.