کمیته فنی در خصوص کادر فنی تیم پیکان قزوین تصمیم می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در پی شکست سنگین و دور از انتظار پیکان در مقابل فولاد خوزستان در هفته نهم رقابتهای لیگ برتر خبرنگار ورزشی مهر در قزوین تلاش کرد تا با تماس با سرمربی، مدیرعامل و مربی تیم وضعیت این تیم بحران زده را جویا شود اما خاموش بودن تلفن همراه کادر فنی این امکان را میسر نکرد.

به هرحال با پیگیری مستمر خبرنگار مهر محمود شیعی مدیرعامل تیم پیکان که برای لحظه ای گوشی خود را روشن کرده بود به درخواست ما پاسخ داد و در گفتگویی کوتاه فقط اخراج احمدزاده را تکذیب کرد و اظهار داشت: هنوز برای اخراج احمدزاده تصمیمی گرفته نشده و قرار است با تشکیل جلسه کمیته فنی وضعیت کادر فنی مشخص شود و ماندن با تغییر سرمربی بررسی و اعلام شود.

مجید رضایی دومین نفری بود که بالاخره مجاب شد تا در این شرایط بحرانی به سئوالات خبرنگار مهر در قزوین پاسخگو شود.

مجید رضایی در مورد شکست سنگین تیم پیکان با نتیجه 6 بر صفر در مقابل فولاد خوزستان اظهار داشت: این اتفاق برای هر تیمی ممکن است بیفتد مانند شکست سال گذشته مس کرمان در برابر استیل آذین یا در آلمان که در بازی اشتوتگارت هشت گل رد و بدل شد، روز جمعه هم فوتبال روی بد خود را به ما نشان داد.

رضایی گفت: بازیکنان تیم خوب کار کردند و تا دقیقه 52 بازی هیچ مشکلی نداشتیم و بازی را کنترل کرده بودیم اما چون بچه ها بی محابا حمله کردند، فولاد از موقعیتها استفاده کرد و صاحب گل شد.

مربی بومی تیم پیکان قزوین یادآور شد: متاسفانه بدلیل وضعیت آب و هوایی در اهواز، میرزاپور دچار مشکل شد و ما مجبور به تعویض دروازه بان شدیم و چون چند بازیکن اصلی تیم را نداشتیم بویژه نبود پوراسدالله به تیم ما ضربه زد و جای این بازیکن خالی ماند و کم آوردیم و گل خوردیم.

مجید رضایی تصریح کرد: مهاجمان فولاد در خانه خود توانستند بازی سازی کنند و از نبود پوراسدالله استفاده کردند و شش گل به ما زدند.

وی اضافه کرد: البته نمی خواهم شکست را توجیه کنم و پیروزی حق فولاد بود اما ما هم بد شانس بودیم زیرا هر توپی که نزدیک دروازه شد به گل تبدیل شد.

کادر فنی مسئولیت شکست را می پذیرد

رضایی گفت: بازیکنان پیکان خوب بازی کردند و هم آقای احمدزاده و هم کادر فنی از آنها رضایت دارند و کادر فنی مسئولیت این شکست سنگین را می پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: پیکان سنگین ترین شکست را متحمل شده و همه ناراحت هستیم.

درخشان به نیمکت پیکان نزدیک می شود؟

رضایی در مورد احتمال جابجایی احمدزاده و آمدن درخشان و ارتباط وی با سرمربی سابق پیکان هم اظهار داشت: احمدزاده خیلی برای تیم زحمت می کشد اما بدشانس بوده که نتایج قابل قبولی نگرفته است.

وی آمدن درخشان را نه تکذیب کرد و نه تائید و گفت: من با درخشان رابطه دوستی دارم و هنوز با او در ارتباط هستم اما هیئت مدیره در مورد تغییر کادر فنی تصمیم خواهد گرفت.

وی در مورد وضعیت فعلی تیم پیکان گفت: تا چهارشنبه به بازیکنان استراحت داده ایم و اردویی نداریم و تمرینات در ورزشگاه ایران خودرو دنبال خواهد شد و برای بازی بعدی که در 16 مهرماه با مس کرمان خواهیم داشت میثم رضاپور آماده شده و در ترکیب قرار خواهد گرفت.

وی مصدوم و محرومیت بازیکنانی چون روح الله عطایی، جونیور و سلمانی را در شکست تیم در دو هفته گذشته بی تاثیر ندانست و افزود: امیدواریم در هفته های آینده شرایط بهتری برای تیم فراهم شود تا بتوانیم قابلیتهای پیکان را نشان دهیم و جایگاه خود را در جدول بهبود بخشیم.