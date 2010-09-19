نوجوانان فولاد قهرمان کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در دیدار پایانی رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول نوجوانان کشور که شامگاه شنبه در کمپ تیمهای ملی در تهران برگزار شد، تیم نوجوانان فولاد خوزستان به مصاف تیم مدعی نوجوانان سپاهان اصفهان رفت و با کسب برتری دو بر یک در این دیدار، شایستگی خود را برای کسب جام قهرمانی این رقابتها اثبات کرد.

نوجوانان فولاد که در مرحله نیمه نهایی مقابل تیم شموشک نوشهر جشنواره ای از گل به راه انداخته و به دیدار پایانی این پیکارها راه یافته بودند در دیدار نهایی هم خوش درخشیدند و با کسب برتری در این بازی، جام قهرمانی مسابقات را از آن خود کردند.

عظیم مقدم بازیکن ملی پوش فولاد در دقیقه 20 این بازی، فولاد را پیش انداخت اما سپاهانی ها در واپسین ثانیه های نیمه اول، بازی را به تساوی کشاندند تا نیمه اول با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

اما این پایان کار نبود چراکه محمد یاسینی در دقیقه 75 با گل خود باعث برتری دو بر یک نوجوانان فولاد خوزستان در پایان این دیدار سخت و سنگین شد.

این قهرمانی در حالی رقم خورد که سال گذشته نیز تیم نوجوانان فولاد خوزستان در دیدار پایانی پیکارهای لیگ دسته اول نوجوانان کشور با تیم نوجوانان سپاهان اصفهان دیدار کرده و با کسب برتری یک بر صفر در آن مسابقه، قهرمانی آن دوره از مسابقات را به دست آورده بود.



کاروان نوجوانان فولاد خوزستان صبح روز یکشنبه وارد فرودگاه اهواز می شود.