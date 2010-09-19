"سینما آزادی" در ابوظبی روی پرده می رود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این فیلم که تهیه شده در دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری استان خوزستان با کارگردانی مهدی طرفی است برای رقابت با مستندهای سراسر دنیا در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم ابوظبی که از 18 تا 23 اکتبر برگزار می شود، روی پرده خواهد رفت.

مستند سینما آزادی تاکنون در جشنواره های متعددی شرکت داشته و در کارنامه آن می توان به کسب افتخاراتی چون بهترین فیلم بخش پرتره جشنواره پروین اعتصامی تهران، جایزه بهترین کارگردانی و تدوین از جشنواره فیلم بین المللی آسا تهران، جایزه بهترین فیلم مستند تحقیقی جشنواره جوان ایرانی و کاندید بهترین گفتار متن جشنواره بین المللی سینما حقیقت اشاره کرد.

مهدی طرفی تصویر بردار و نورپرداز، فرید دغاغله (بهراد) تدوین و صداگذاری، زهرا طایی نویسنده گفتار متن، مسعود رضایی و میثم رستگار عکاس، ایوب مروانی پور مدیر تولید، علی هاشمیان طراح صحنه، احمد زایری دستیار کارگردان و علی حیاتی مجری طرح از عوامل مستند "سینما آزادی" هستند.



فیلم مستند - داستانی "سینما آزادی" وضعیت سینما آزادی شهر سوسنگرد را در پیش از جنگ، حین جنگ و بعد از جنگ به تصویر می کشد. این فیلم با توجه به فرهنگ، لباس، موسیقی و نواهای قوم عرب، زندگی یکی از عاشقان سینما در ایران و نوع تاثیرگذاری سینما در خوزستان را به تصویر کشیده است.

مهدی طرفی متولد 1363 فیلمساز جوان خوزستانی است. او در ابتدا به همراه یکی از دوستانش به ساخت فیلم های کوتاه می پرداخت و به مرور زمان به تنهایی شروع به ساخت فیلم مستند کرد. برخی از فیلمهای او به جشنواره های مختلف راه یافته و صاحب مقام هایی نیز شده است.