محصولات پتروشیمی های ماهشهر به 68 کشور صادر می شود

علی یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: راه حل رفع مشکل اشتغال شهرستان ماهشهر و شهرستانهای اطراف و حتی استان در استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‌های صنایع پتروشیمی در منطقه ماهشهر است.

یزدانی با بیان اینکه امروز صنایع بالادست در منطقه ویژه، به ظرفیت نهایی خود رسیده است افزود: 68 کشور از نقاط مختلف دنیا محصولات تولید شده در این منطقه را خریداری کرده و با به کارگیری آنها در صنایع مکمل و صنایع پائین دستی و علاوه بر اشتغالزایی بالا، ارزش افزوده بسیار بالاتری را برای آنها به ارمغان می آورد.



وی با اشاره به اینکه به ازای هر شغل در صنایع بالادست 14 شغل در صنایع پایین دست ایجاد خواهد شد، گفت: تجربه 50 ساله ما در استان خوزستان نشان داده مادامی که در احداث و ایجاد صنایع پایین دست اقدام موثری صورت نپذیرد، صنایع بالادست پتروشیمی به دلیل ماهیت کاری‌شان نمی‌توانند جوابگوی مشکل اشتغال این استان باشد.



مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با ارائه این پیشنهاد که مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی و آزاد اروند به صورت مکمل یکدیگر کار کنند، اعلام کرد: با راه اندازی پروژه‌های اروند، LD امیر کبیر و NF3 بندرامام، 5 و نیم میلیون تن محصول پتروشیمی به ظرفیت تولید منطقه افزوده خواهد شد.



مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ادامه داد: خوشبختانه تمام کارهای زیربنایی شامل تاسیسات آبرسانی، برق و آماده سازی زمین برای استقرار صنایع و ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی آماده شده است.



یزدانی اظهار داشت: اساس کار خود را به ایجاد زیرساخت های مناسب، تشویق سرمایه گذاری و تولید بیشترمحصولات پتروشیمی گذاشته ایم و در این زمینه نیز در 10 سالی که از زمان آغاز فعالیت منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر می گذرد، کارهای بزرگی انجام شده است.



وی با اشاره به ظرفیت سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر گفت: تمام زیرساخت های لازم شامل جاده، آب، برق و حتی امنیت فراهم شده است و به میزان تقاضای بخش خصوصی برای ایجاد صنایع پایین دستی، فضای مناسب نیز وجود دارد.



یزدانی یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی ها، اخیرا مصوبه ای به تصویب هیئت دولت رسیده که که وسعت این منطقه از 1700 هکتار به 2600 هکتار افزایش یافته است و این نویدبخش توسعه صنعت پتروشیمی کشور در سال های اخیر است.



وی تصریح کرد: با افزایش و وسعت این منطقه ویژه، علاوه بر ارتقای جایگاه صنعت پتروشیمی کشور، حجم تولید و صادرات، میزان اشتغال‌زایی و جذب سرمایه گذاری (اهداف اصلی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر) محقق خواهد شد.