خلیل حیات مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که سازمان تامین اجتماعی در سال بیش از 700 میلیارد تومان در خوزستان درآمد دارد این در حالیست که بخش بسیار کمی از این درآمد در استان هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه خوزستان از جمله استانهای کارگری کشور است و بر همین اساس بخش قابل توجهی از مردم حق بیمه خود را به حساب این سازمان پرداخت می‌کنند، گفت: مهمترین تعهد این سازمان بعد از پرداخت مستمری افراد زیر پوشش در استان، اختصاص اعتبار لازم برای تکمیل بیمارستانهای رها شده در سالهای گذشته و یا ساخت بیمارستا‌نهای جدید است.

عضو مجمع نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از این سازمان خواسته می‌شود با حفظ امانت‌داری به نیازهای استان کارگری خوزستان توجه کند.

حیات مقدم با بیان اینکه عملیات اجرایی بیمارستان بندر ماهشهر که بعد از پیگیریهای مستمر پس از سالها دوباره آغاز شد، تصریح کرد: همچنین در راستای ارتقای شاخصهای بهداشت و درمان در منطقه، عملیات اجرایی بیمارستان هندیجان آغاز شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: پروژه‌های متعددی در سطح استان در زمینه بهداشت و درمان وجود دارد که باید سازمان تامین اجتماعی با دیدی بازتر به خوزستان، نسبت به تسریع در اجرای این پروژه‌ها و رفع مشکلات مردم که تامین کننده درآمدهای این سازمان هستند اقدام کند.

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس افزود: تنها وظیفه سازمان تامین اجتماعی درآمدزایی نیست بلکه باید با استفاده از این درآمدها مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف به خصوص درمان را رفع کند.