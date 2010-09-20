۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۶:۲۲

پیک بار شبکه برق خوزستان 8.6 درصد رشد داشت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: پیک بار شبکه برق خوزستان در ابتدای سال 89 تاکنون شش هزار و 305 مگاوات بوده که در دوم شهریور ماه رخ داده و نسبت به پیک سال قبل 8.6 درصد رشد نشان می دهد.

مسعود معین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: پیش بینی می شود پیک بار شبکه برق در استان خوزستان با رشد 8.5 درصدی در سال 90 به شش هزار و 840 مگاوات برسد.

وی با اشاره به رشد مصرف برق در خوزستان تصریح کرد: مصرف انرژی در پنج ماهه اول سال جاری برابر 13 هزار و 16 گیگاوات ساعت بوده که نسبت به مدت  مشابه سال قبل حدود 15.2 درصد رشد داشته است.

معین پور تصریح کرد: نیروگاه های حرارتی با 44 درصد، نیروگاه های برق آبی 41 درصد و از طریق خطوط تبادلی نیز 15 درصد در لحظه پیک تولید و تبادل انرژی الکتریکی صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان همچنین به توانایی خوزستان برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیراشاره کرد و افزود: در این زمینه جلساتی با اساتید و صاحب نظران برای امکان استفاده از نیروگاه های خورشیدی و بادی در استان انجام شده و مطالعاتی نیز در زمینه تولید سلولهای خورشیدی با تکنولوژی جدید و قابل دسترس صورت گرفته که پیش بینی می شود در آینده نزدیک این امکان برای استان باشد که از انرژی خورشیدی و بادی برای تامین انرژی استفاده شود.

وی اظهار داشت: به همین منظور بررسی پتانسیل سنجی باد در منطقه اروند کنار، آبادان و خرمشهر انجام شده و نشانگر این است که ظرفیت بسیار خوبی برای نصب توربینهای بادی در این منطقه وجود دارد و می‌توان تولید برق مناسبی در این منطقه داشته باشیم.

معین پور افزود: این منطقه فرصت خوبی برای حضور بخش خصوصی جهت نصب توربینهای بادی است چراکه باد مناسب و فضای آزاد خوبی در خوزستان وجود دارد و دولت نیز به صورت تضمینی برق آنها را خریداری می‌کند.

وی تصریح کرد: این مزیت استان فرصت مناسبی است تا بخش خصوصی و سرمایه گذاران استانی سرمایه‌گذاری در احداث توربینهای بادی و تولید انرژی الکتریکی را در برنامه هایشان داشته باشند.

شرکت برق منطقه ای خوزستان بزرگترین شرکت برق کشور به شمار می رود که حوزه فعالیت آن در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد است. 

کد مطلب 1153826

