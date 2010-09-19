شبکه العالم مستندهای فاخری تولید خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه العالم به عنوان اولین شبکه بین‌المللی خبرى ایرانى در حال حاضر طبق اعلام سازمان صدا وسیما یکى از پنج شبکه خبرى برتر خاورمیانه است که همواره در پى به روز رسانى خود همگام با پیشرفتهاى نوین در عرصه اطلاع رسانى است. به همین دلیل با سیداحمد سادات، مدیر شبکه العالم درباره عملکرد این شبکه در شش ماهه اول امسال، سیاست‌های جدید و ... صحبت کردیم.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: آقای سادات برای شروع مهمترین اقدامات شبکه العالم در شش ماهه اول امسال را بگویید. با توجه به اینکه خبرهای اقتصادی این شبکه نیز تقویت شده است؟

- سیداحمد سادات، مدیر شبکه العالم: در نیمه اول سال با جذب و تربیت نیروى انسانى مورد نیاز بخش اخبار اقتصادى در شبکه راه اندازى شد و در حال حاضر در قالب پنج بخش خبرى به آخرین تحولات اقتصادى در عرصه هاى مختلف توسعه، صنعت، کشاورزى و موضوع‌های مرتبط با بازار بورس و مسکن و ارز پرداخته مى‌شود. در این خصوص شبکه اهتمام خاصى به تحولات و پیشرفت‌هاى اقتصادى و صنعتى در ایران و کشورهاى اسلامى کرده است.

همچنین دو بخش خبری مشروح وهفت بخش خبرى به نام اهم الاخبار ایجاد شد که داراى قالبى متنوع و متفاوت با سایر بخشهاى خبرى است.

*مدتی تولید مستند در شبکه العالم متوقف شده بود، اما دوباره فعال شده است. در حال حاضر چه برنامه‌ای برای تولید مستند دارید؟



- در خصوص تولید برنامه‌هاى مستند با استفاده از توان دفاتر شبکه در سوریه و لبنان چند برنامه در حال حاضر در مراحل تولید قرار گرفته و در نیمه دوم سال به روى آنتــن مى‌رود. همچنین به منظور ساماندهى وضعیت تولید برنامه‌هاى مستند در تهران و دفاتر خارج از کشور، گروه مستند در اداره کل تولید شبکه در تهران تشکیل و شروع به کار کرده که امیدواریم با به خدمت گرفتن توان و امکانات موجود تا پایان سال برنامه هاى فاخرى در شبکه تولید شود.

*مسلماً تولید آثار فاخر نیازمند نیروهای متخصص است. آیا در زمینه آموزش نیروهای متبحر برای شبکه اقدامی انجام داده‌اید؟



- تربیت و جذب کادر نیروى متخصص و حرفه‌اى همواره مورد توجه شبکه قرار داشته و در شش ماه اول دوره آموزشى خبرنگاران در تهران برگزار شد و خبرنگاران شبکه در شش کشوردر آن شرکت کردند. همچنین با فراخوان ارائه شده در داخل کشور تعدادى ایرانى عرب زبان و مستعد وبرخى از عرب زبانان مقیم گزینش شده ودر دوره آموزش دبیرى خبر در شبکه شرکت کردند. همچنین به منظور ساماندهى وضعیت آموزش و جذب نیروى انسانى متبحر بخش آموزش در شبکه راه اندازی و شروع به فعالیت کرده است.

*شبکه العام و دیگر شبکه‌های برون مرزی به شدت توسط رسانه‌های مغرض تحریف می‌شوند. در این باره چه کاری انجام داده‌اید؟

- در خصوص برنامه‌هاى تولیدى، شبکه اقدام به تولید برنامه‌اى به نام "انقلاب الصورة" کرد که در واقع به تبیین تناقضات اطلاع رسانى و تحریف واقعیات توسط رسانه‌هاى مغرض مى پردازد، این برنامه توانسته است افشاگرى خوبى در خصوص پروژه ایران هراسى و تضعیف مقاومت وعادى سازى روابط با رژیم صهیونیستى داشته باشد به گونه‌اى که شبکه الجزیره و روزنامه الحیات در خصوص این برنامه گزارش‌های ویژه‌اى منتشر کردند. همچنین رسانه‌هاى دولت‌هاى عرب در کشورهاى منطقه نیز نسبت به این برنامه حساسیت داشته ودر این خصوص موضع گیرى نمودند که این امر نشان از مؤثر بودن این برنامه داشت.



همچنین برنامه اى صبحگاهى به نام "صباح جدید" در شبکه تولید شده که بخشهاى مختلف و متنوعى دارد. این برنامه هر روز صبح به مدت 90 دقیقه و در قالب متنوع و متفاوت با سایر برنامه هاى شبکه ارائه مى شود که مورد توجه ویژه مخاطبان قرار گرفت.

*مدتی است برنامه‌های گفتگومحور این شبکه کاهش پیدا کرده است. به چه دلیل این کار را انجام دادید؟





- یکی دیگر از اقداماتی که در خصوص برنامه ها انجام شد آن بود که مدتی برخی برنامه‌هاى گفتگو محور شبکه کاهش پیدا کرد که این امر به جذابیت وسرعت برنامه ها افزود و در مقابل برنامه‌هاى جدیدى با قالبهاى متنوع و جذاب در حال تولید است که انشاءا... در نیمه دوم سال روى آنتن خواهد رفت.

*در زمینه دکور قرار است تغییراتی در شبکه العالم بدهید؟



- با توجه به اینکه از فضای نیوزروم در پس زمینه بخش‌هاى خبرى شبکه استفاده مى‌شود به منظور به کارگیرى جلوه‌هاى بصرى دکور جدید نیوزروم طراحى و اجرا شد. در دکور جدید استفاده از انواع LED هاى نورى به جذابیت‌هاى موجود افزوده است به گونه اى که امکان بهره بردارى از طیف وسیع رنگهاى متنوع پدید آمده است. همچنین در نیوزروم جدید شبکه از تجهیزات جدید رایانه اى و سیستمهاى وایرلس استفاده شده که به نوبه خود موجب افزایش راندمان اتاق خبر شده است. سیستم مونیتورینگ شبکه از آنالوگ به دیجیتال تغییر پیدا کرد و کلیه امور فنى مربوطه توسط همکاران فنى و عوامل متخصص شبکه انجام شده است. گرچه از نظر هزینه فشار مضاعفى بر شبکه وارد است، چرا که هزینه هاى مربوطه توسط شبکه تأمین شد.

*آیا گرافیک بخش ورزشی شبکه العالم هم تغییر می‌کند؟



- در زمینه گرافیک بخش ورزشى نیز بسته کامل گرافیکى خبر ورزشى طراحى واجرا شده که انشاءا... نیمه دوم سال همزمان با تغییر بسته گرافیکى خبر مورد بهره بردارى قرار خواهد گرفت. در زمینه موسیقى نیز قطعه های خوبى تولید شد که بخشى از آن مورد استفاده قرار گرفته و بخشى دیگر همزمان با بهره بردارى از بسته گرافیکى جدید خبر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گرافیک جدید برنامه هاى تولیدى و میان برنامه ها از دیگر اقدامات بوده که موجب شده در حال حاضر بسیارى از برنامه هاى شبکه از گرافیک متحرک و پویا برخوردار شود.

همچنین به منظور بهره مندى شبکه از فونت ویژه، نسبت به طراحى فونت خوانا با ترکیب بندى زیبا و مناسب اقدام شده که فونت مزبور به نام فونت العالم مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون در چرخه تولید و خبر وارد شده است. از طرفى استودیوى صباح شبکه توسعه پیدا کرد و رژى جدیدى براى آن طراحى و تجهیز شد ومورد بهره بردارى قرار گرفت که انشاءا... در ماههاى آتى نسبت به ارتقاء تجهیزات فنى آن اقدام خواهد شد.

*برای تغییر استودیوهای دفاتر خارج از کشور چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

- براى دفتر بیروت استودیوى جدیدى طراحى شده و عملیات تأسیسات و امور زیربنایى آن به اتمام رسیده و درحال حاضر کار ساخت دکور و سفارش تجهیزات فنى آن درحال انجام است که انشاءا... در نیمه دوم سال از آن بهره بردارى خواهد شد. در عراق نیز استودیو دفتر بصورت کامل بازسازى شد و تجهیزات فنى و تأسیسات آن نیز ارتقاء پیدا کرد. همچنین دفتر شبکه در ونزوئلا مورد بهره بردارى قرار گرفت وهم اکنون شبکه در آن کشور داراى دفتر خبرى با تجهیزات تولید و ارسال خبر است.

*در شش ماهه دوم امسال چه برنامه‌هایی را اجرایی کنید؟

- بهره بردارى از گرافیک جدید سایت شبکه و استفاده از تکنیکهاى طراحى و اجراى Web2 در سایت جدید، انتقال سرورروم شبکه و نوسازى تجهیزات مربوط بطور کامل، نوسازى تجهیزات سخت افزارى نیوزروم شبکه، استفاده از برنامه جدید نیوزروم که توسط برنامه نویسان شبکه انجام شده، تولید مستندهاى فاخر، بهره بردارى از استودیوى جدید دفتر بیروت، بهره بردارى از دکور جدید استودیوى خبر شبکه و استفاده از ویدئووال و بهره بردارى از نرم افزار و سخت افزار جدید گرافیکى برنامه‌های آینده شبکه است.

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