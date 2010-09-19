به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مربیانی که در دوران فوتبال خود سابقه پوشیدن پیراهن تیم های استقلال و پرسپولیس را در کارنامه دارد و چندی سالی است به جرگه مربیان پیوسته است، برای جذب بازیکنان جدیدی که می‌خواهند به تیمش بروند شرایط ویژه ای گذاشته است.

این مربی برای بازیکنانی که قصد پیوستن به تیم او را دارند شرط می گذرد که نیمی از مبلغ قراردادش را برمی دارد و بازیکن مورد نظر باید برای راضی کردن برخی عوامل دیگر نیز، سکه هایی را خریداری و به افراد مورد نظر مربی هدیه کند!

نمونه این اتفاق در فوتبال ایران به کرات دیده می شود و بازیکنانی که پول بیشتری به برخی مربیان و واسطه ها بدهند ابتدا وارد فهرست نهایی تیم می شوند و سپس در طول برگزاری بازیهای لیگ هرکس بیشتر پول بدهد بیشتر در ترکیب ثابت و فیکس به میدان خواهد رفت.

گرفتن پول از بازیکنان خصوصا جوانانی که قصد دارند وارد تیم های پایه شوند در فوتبال ایران به امری عادی و پیش پاافتاده تبدیل شده و همه افرادی که می خواهند به تیمی مطرح و قابل اعتنا وارد شوند به خوبی می دانند که باید برای قرار گرفتن در فهرست نهایی تیم مورد نظر مبلغی را به یکی از عوامل تصمیم گیرنده پرداخت کنند.

در چنین شرایطی که برخی مربیان چنین خیانت هایی را به فوتبال این سرزمین می کنند و باعث هدر رفتن استعدادها می شوند، مشخص نیست امیر قلعه نویی چرا برخی همکارانش را رها کرده و به عادل فردوسی پور انتقاد می کند که باعث ناپاک شدن فوتبال می شود. برنامه نود هر ایرادی هم که داشته در این سالها مانع از آن شده است که برخی همکاران امیرقلعه نویی این فوتبال بیمار را روی تخت مرده شورخانه دراز کنند و برایش فاتحه هم نخوانند!

گروه ورزشی خبرگزاری مهر در روزهای آینده جزئیات تازه تری از معضلات مالی در لایه های زیرین فوتبال کشور را منتشر خواهد کرد تا مشخص شود رسانه ها فوتبال را ناپاک می کنند یا برخی افرادی که خود را مدعی مربیگری در این فوتبال می دانند؟!