امکان بهره برداری بیشتر از منابع آبی کردستان فراهم می شود

امین شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، ضمن تشریح جلسه مشترک روز گذشته مسئولان استان، نمایندگان کردستان در مجلس و جمعی ازمسئولان وزارت نیرو اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد که مجوزهای لازم برای بهره برداری هرچه بیشتر از منابع آبی استان در حوزه های کشاورزی و شرب صادر شود.

وی ادامه داد: در این جلسه مشترک که به دنبال طرح سوالات مختلف نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس از وزیر نیرو در طول چند ماه اخیر روز گذشته برگزار و بیش از پنج ساعت به طول انجامید مباحث مختلف در حوزه مسائل انرژی در استان توسط حاضران مطرح و خوشبختانه تصمیمات بسیار خوبی نیز گرفته شد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس خاطرنشان کرد: اولین مصوبه این جلسه تامین اعتبار جاده های شهری و روستایی است که در مسیر سدها قرار می گیرند که مقرر شد وزارت نیرو اعتبار لازم برای این مهم را تامین کرده و وزارت راه موظف است که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اجرایی کردن آن اقدام کند.

شعبانی به دیگر مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: واگذاری مدیریت و امکان بهره برداری بیشتر از آب سدهای گاوشان، تلوار و شهید کاظمی برای استان کردستان و همچنین افزایش سهم این استان در راستای بهره برداری از آن در مصارف کشاورزی و آب شرب مطرح و مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

وی ایجاد امکان لازم برای اجرای طرح های پرورش ماهی در پشت سدهای استان کردستان را از جمله دیگر مباحث مطرح شده در جلسه مشترک مسئولان استان و وزارت نیرو در سنندج عنوان کرد و افزود: مقرر شد که در راستای ایجاد اشتغال در استان کردستان طرح های مختلفی برای پرورش ماهی در پشت سدهای این استان اجرایی شود و استان مجاز به ارائه مجوزهای لازم به افراد متقاضی و تعاونی ها باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس یادآور شد: در ادامه این جلسه ضمن بررسی وضعیت سدهای در دست ساخت استان کردستان مقرر شد که اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری هر چه سریعتر این پروژه ها در سال جاری تامین شود که بیشترین تاکید نمایندگان و مسئولان استان در این حوزه تامین به موقع اعتبارات سد آزاد بود.

شعبانی در پایان گفت: متاسفانه در حال حاضر تنها از بخش بسیار کمی از استعدادها و پتانسیل های کردستان در حوزه منابع آبی بهره برداری می شود که امیدواریم برگزاری این نشست مشترک زمینه های لازم برای استفاده از تمامی پتانسیل ها و توانمندی های این استان را فراهم کرده و باعث توسعه و پیشرفت هر چه بهتر منطقه شود.

گفته می شود یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این جلسه در جهت پس گرفتن امضاء نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس از طرح استیضاح وزیر نیرو بوده است.