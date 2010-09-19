به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهرام گیل‌آبادی، مدیر اسبق رادیو جوان و مدیر سابق مرکز هنرهای نمایشی رادیو که 18 ماه پیش استعفای خودش را به محمدحسین صوفی معاون صدا از مرکز هنرهای نمایشی رادیو داد روز چهارشنبه 24 شهریورماه با حکم دکتر حسینی رئیس مرکز امور بین‌الملل صدا و سیما به عنوان مدیر کل نمایندگی‌ها و دفاتر خارجی صدا و سیما منصوب شد.

گیل‌آبادی یکی از مدیران سازمان صدا و سیما است که در زمان مدیریتش در رادیو جوان توانست با شکستن برخی خطوط قرمز برنامه‌های متنوعی را از این شبکه رادیویی پخش کند که همواره مورد انتقاد از سوی مسئولان قرار داشت. او بعد از اینکه مدیریت مرکز هنرهای نمایشی رادیو را پذیرفت، ظرف مدت کوتاهی توانست این مرکز را که سال‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود را احیاء کند.

منصوب شدن او به مدیریت مرکز هنرهای نمایشی رادیو منجر به بازتاب‌های زیادی از سوی نشریات شد، ولی عزت‌الله ضرغامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی رادیو که در هتل عباسی اصفهان برگزار شده بود از زحمات گیل‌آبادی در رادیو جوان تقدیر و اعلام کرد منصوب شدن او به مدیریت مرکز هنرهای نمایشی رادیو برای احیای این مرکز بود. استعفای گیل‌آبادی از مرکز هنرهای نمایشی هم منجر به واکنش هنرمندان رادیو شده بود و صد نفر از آنها طوماری را امضاء و به دفتر رئیس سازمان صدا و سیما فرستاده بودند و ناراحتی‌شان را از این مسئله اظهار کرده بودند.

- عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیما هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت: اگر در برنامه ای مواردی از نشان دادن تجمل در تلویزیون دیده می‌شود، می‌توان به عنوان تخلف حرفه‌ای و توصیه‌های کارشناسی به آن نگاه کرد تا ساده‌زیستی که یکی از اصول مورد توجه صداوسیماست مخدوش نشود.

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نمایی از مجموعه "ساختمان 85"

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- علی دارابی، معاون جدید سیما اواخر هفته گذشته از همه مجموعه‌های ماه رمضان تقدیر کرد. او با تقدیر از همه سریال‌های رمضانی رسم هر ساله را شکست، چرا که عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صدا و سیما هر سال فقط از دو مجموعه رمضان تقدیر می‌کرد.

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- چیستا یثربی، فیلمنامه‌نویس هفته گذشته اعلام کرد سریالهای ماه رمضان امسال جسورانه تر بود و با توجه به سلیقه مخاطبان ساخته شده بود.



- رضا انصاریان، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "ساختمان 85" هفته گذشته در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد پخش این سریال از شبکه دو که به عنوان شبکه کودک تعریف شده است، رعب آور نیست.

- مهدی فرجی، مدیر شبکه یک هفته گذشته اعلام کرد پخش مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به کارگردانی داود میرباقری از 9 مهرماه آغاز می‌شود. در حال حاضر تیزرهای متفاوتی از این سریال از تلویزیون پخش می‌شود.