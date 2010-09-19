به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهرام گیلآبادی، مدیر اسبق رادیو جوان و مدیر سابق مرکز هنرهای نمایشی رادیو که 18 ماه پیش استعفای خودش را به محمدحسین صوفی معاون صدا از مرکز هنرهای نمایشی رادیو داد روز چهارشنبه 24 شهریورماه با حکم دکتر حسینی رئیس مرکز امور بینالملل صدا و سیما به عنوان مدیر کل نمایندگیها و دفاتر خارجی صدا و سیما منصوب شد.
گیلآبادی یکی از مدیران سازمان صدا و سیما است که در زمان مدیریتش در رادیو جوان توانست با شکستن برخی خطوط قرمز برنامههای متنوعی را از این شبکه رادیویی پخش کند که همواره مورد انتقاد از سوی مسئولان قرار داشت. او بعد از اینکه مدیریت مرکز هنرهای نمایشی رادیو را پذیرفت، ظرف مدت کوتاهی توانست این مرکز را که سالها مورد توجه قرار نگرفته بود را احیاء کند.
منصوب شدن او به مدیریت مرکز هنرهای نمایشی رادیو منجر به بازتابهای زیادی از سوی نشریات شد، ولی عزتالله ضرغامی در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بین المللی رادیو که در هتل عباسی اصفهان برگزار شده بود از زحمات گیلآبادی در رادیو جوان تقدیر و اعلام کرد منصوب شدن او به مدیریت مرکز هنرهای نمایشی رادیو برای احیای این مرکز بود. استعفای گیلآبادی از مرکز هنرهای نمایشی هم منجر به واکنش هنرمندان رادیو شده بود و صد نفر از آنها طوماری را امضاء و به دفتر رئیس سازمان صدا و سیما فرستاده بودند و ناراحتیشان را از این مسئله اظهار کرده بودند.
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نمایی از مجموعه "ساختمان 85"
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