تولید گندم در کردستان به 890 هزار تن رسید

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: خوشبختانه به دنبال وضعیت مناسب جوی و همچنین بارش های بسیار مناسب، میزان تولید گندم در سال جاری در این استان به بیش از 890 هزار تن افزایش یافته که تولید این میزان گندم در طول چند سال اخیر در استان بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: تولید 890 هزار تن گندم در استان کردستان در حالی صورت گرفته است که مراکز خرید استان از ابتدای آغاز فصل برداشت تا کنون موفق به خرید 775 هزار تن شده اند و البته در حال حاضر هم کار خرید گندم در چندین مرکز محدود به ویژه در مناطق روستایی ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بیان داشت: در سال 88 در استان کردستان 750هزار تن گندم تولید شد که این رقم در سال جاری به 890 هزار تن رسیده است.

وی ادامه داد: این رقم نشان از افزایش 140 هزار تنی برداشت را دارد و امیدواریم که با توجه به افزایش حمایت های دولت همچنان شاهد افزایش تولید گندم در استان در سال های آینده هم باشیم.

حسن نژاد با اشاره به جایگاه استان کردستان در زمینه میزان برداشت گندم در سال جاری در سطح کشور، عنوان کرد: با توجه به تولید 890 هزار تن گندم در سال 89 استان کردستان موفق به کسب عنوان چهارم کشور شده است که جایگاه استان در سال گذشته ششم کشور بود.

وی همچنین با اشاره به برنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در راستای افزایش تولید گندم در این استان، خاطرنشان کرد: افزایش حمایت از کشاورزان، تامین بذرهای مناسب برای کشت، نظارت و بازرسی های مستمر برای مقابله با علف های هرز و سن زدگی و توجه بیشتر به اجرای طرح های آبیاری مکانیزه برای افزایش تولید از جمله مهمترین طرح های جهاد کشاورزی برای افزایش تولید گندم در کردستان به شمار می رود.

در سال جاری 81 مرکز خرید در مناطق شهری و روستایی استان کردستان از روزهای ابتدای تیر ماه کار جمع آوری گندم استان کردستان را آغاز کرده و این مهم همچنان و به صورت محدود در سطح استان ادامه دارد.