کسب 10 مدال طلا، نقره و برنز توسط نمایندگان ایران در روز نخست

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره از رقابتهای دوومیدانی غرب آسیا شب گذشته با حضور ورزشکاران 12 کشور در ورزشگاه بین‌المللی حلب سوریه آغاز شد که حاصل تلاش نمایندگان کشورمان در این روز کسب 6 مدال طلا، 3 نقره، یک برنز، 2 عنوان چهارم و یک مقام پنجمی بود.

در ماده 110 متر با مانع روح الله عسگری با زمان 13 ثانیه و 78 صدم ثانیه اولین نشان طلای تیم دوومیدانی ایران را از آن خود کرد. در پرتاب وزنه مردان امین نیک فر با رکورد 19 متر و 63 سانتیمتر نشان طلا را بر گردن آویخت.

در ماده پرتاب وزنه زنان هم لیلا رجبی رکورددار کشورمان با پرتابی بیش از 17 متر اولین نشان طلای بانوان ایران را از آن خود کرد. در ماده پرش ارتفاع بانوان سپیده توکلی با حدنصاب یک متر و 76 سانتیمتر چهارمین مدال طلا را برای کشورمان به دست آورد.

مهدی روایی در پرتاب نیزه با ثبت رکورد 74 متر و 74 سانتیمتر پنجمین مدال طلا را از آن ایران کرد. در ماده 400 متر دو نماینده از کشورمان موفق به حضور در مرحله فینال شدند.

نمایندگان کشورمان در این مرحله با 8 دونده برتر غرب آسیا رقابت کردند که در نهایت سجاد هاشمی دونده جوان ایران با زمان 46 ثانیه و 57 صدم ثانیه ششمین مدال طلای این رقابتها را از آن خود کرد. رضا بوعذار بعد از دونده امارات با زمان 47 ثانیه و 7 صدم ثانیه نشان برنز را از آن خود کرد.

در ماده 1500 متر مردان مسابقه با حضور قهرمان المپیک و دونده المپیکی کشورمان از حد رقابتهای سطح غرب آسیا بالاتر برگزار شد. در این ماده سجاد مرادی در مصاف تنگاتنگ با دونده آفریقایی تبعه بحرین دارنده مدال طلای المپیک پکن با زمان 3 دقیقه و 44 ثانیه به نشان نقره دست یافت.

در ماده 100 متر زنان مریم طوسی ضمن شکستن رکورد ملی کشورمان بعد از دونده ای از لبنان به مدال نقره رسید. در پرش طول مردان بهروز سیستانی با حدنصاب 7 متر و 69 سانتیمتر بعد از ورزشکارانی از عربستان و کویت از کسب مدال باز ماند و به عنوان چهارمی بسنده کرد.

در 1500 متر زنان لیلا ابراهیمی رکورددار ایران بعد از نمایندگان بحرین و امارات با زمان 4 دقیقه و 37 ثانیه و 37 صدم ثانیه در مکان چهارم ایستاد. در ماده 100 متر مردان هم سید مهران حسینی بعد از ورزشکارانی از قطر،عمان و امارات در مکان پنجم قرار گرفت.

چهارمین دوره رقابتهای دوومیدانی غرب آسیا 27 و 28 شهریورماه در حلب سوریه برگزار می شود.