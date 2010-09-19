عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- یک باند مواد مخدر در جنوب مکزیک پس از به گروگان گرفتن 8 نیروی پلیس، آنها را به قتل رساند.

- حماس از تلاش های فرانسه در زمینه عادی سازی روابط فلسطینیان با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

- نخست وزیر اردن تعهد داد انتخابات پارلمانی در این کشور در بهترین شرایط و سالم برگزار شود.

- استقبال کم رای دهندگان افغان از دومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط طالبان.

- حملات روز گذشته طالبان به حوزه های اخذ رای 40 کشته بر جا گذاشت.

- "سارا شورد" شب گذشته عمان را به مقصد آمریکا ترک کرد.

- "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز به آمریکا سفر می کند.

- "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل از شجاعت مردم افغانستان برای حضور در انتخابات پارلمانی تمجید کرد.

- پاپ بندیکت شانزدهم در انگلیس: از رسوایی های اخلاقی کلیسا و دیدار با قربانیان این مسائل احساس شرم می کنم.

- روز گذشته در برلین؛ تظاهرات هزاران آلمانی در اعتراض به تمدید مهلت فعالیت نیروگاههای هسته ای.

- ایران و ترکیه در بخش فضایی با همدیگر همکاری می کنند.