مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه

ایران :

رئیس جمهوری در گفتگوی اختصاصی با ایران: تحریم ها را هم بردارند دیگر مناسبات سابق را نمی پذیریم

وقت های اضافی کابوس پرسپولیس

قاتل سریالی: برای کشتن از شیطان دستور می گرفتم

تفاهم:

معاون وزیر نیرو: برق خانگی ایران ارزان ترین برق جهان

مذاکرات ایران و سوریه و الجزایر

صلاحیت مدیران بانک ها در ابهام؟!

جام جم :

حضور پررنگ مردم افغانستان پای صندوق های رای

قانون جمع آوری قلیان ها در حال دود شدن

آغاز پرداخت نقدی یارانه ها از مهرماه

جوان:

نظر سنجی شورای شیکاگو نشان داد؛ مخالفت قاطع مردم آمریکا با ماجراجویی نظامی علیه ایران

فیلمساز فرانسوی: اگر فتح خرمشهر از آن ما بود برترین فیلم های جهان را می ساختیم

سپاه 6 گروگان اسیر اشرار را آزاد کرد

حمایت:

در دیدارهای جداگانه احمدی نژاد با روسای جمهور سوریه و الجزایر تاکید شد؛ ضرورت همبستگی و اتحاد کشورهای اسلامی برای حل مسئله فلسطین

باران پاییزی در راه است

آمادگی وزارت صنایع و معادن برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها

خراسان:

گروگان های محور چابهار - زاهدان با عملیات سپاه آزاد شدند

کیف دانش آموز ایرانی، کوله بار نوشت افزار چینی

جزئیات 7 روش حمایتی و اعطای تسهیلات کم بهره به صنعت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها تشریح شد

دنیای اقتصاد:

جزئیات بسته حمایتی از تولید اعلام شد؛ برنامه صنعتی پس از یارانه ها

معاون بانک مرکزی مرکزی تشریح کرد؛ نحوه محاسبه تورم تک رقمی

تحلیل احمدی نژاد از اختیارات مجلس و رئیس جمهور

شرق:

رئیس جمهور جمله "مجلس در راس امور است" را متعلق به نظام پارلمانی دانست

قوه اول کشور مجریه است

شرق بررسی می کند؛ واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات احمدی نژاد

هاشمی رفسنجانی: ضرورت حفظ هوشیاری برای مقابله با برخوردهای غضب آلود

فرهیختگان:

دومین انتخابات پارلمانی افغانستان برگزار شد، انتخابات با طعم نا امنی

آیت الله هاشمی رفسنجانی: مسلمانان برای غلبه با برخوردهای غضب آلود هشیار باشند

رئیس جمهور: قوه مجریه قوه اول کشور است

کیهان:

گزارش خبری تحلیلی کیهان؛ سناریو های احتمالی در انتخابات پارلمانی افغانستان

توقیف یک کشتی حامل 2/2 میلیون لیتر سوخت قاچاق

اعتراض ها در آمریکا به فروش 60 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان

گسترش صنعت:

از سوی وزیر صنایع و معادن در گفتگو با رسانه ها؛ جزئیات حمایت از صنایع در هدفمندی یارانه ها اعلام شد

رویانیان خبر داد؛ تبدیل ایران به صادر کننده تجهیزات سی . ان. جی

انتخابات افغانستان با استقبال مردم روبرو شد؛ انگشت های جوهری تهدیدنامه طالبان را باطل کرد

همشهری:

آماده باش شبکه حمل و نقل عمومی تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی

پیش بینی رگبار و رعد و برق برای 14 استان

باران پاییزی از راه می رسد

195 هکتار دیگر از زیست بوم های مرجانی در معرض نابودی