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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۴

قطع برق در سالن بازی‎ها/

هند میزبان ضعیفی برای مسابقات والیبال قهرمانی آسیای میانه است

هند میزبان ضعیفی برای مسابقات والیبال قهرمانی آسیای میانه است

مسابقات والیبال قهرمانی آسیای میانه در حالی پیگیری می‎شود که هندی‎ها طی روزهای گذشته شرایط مطلوب و لازم برای میزبانی این رقابت‎ها را نداشته‎اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دو روز از آغاز مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی آسیای میانه گذشته در حالی که سالن نتاجی، محل برگزاری این رقابت‎ها از شرایط مطلوبی برای برگزاری مسابقات برخوردار نیست.

* طی4 دیداری که تا به امروز یکشنبه در سالن نتاجی برگزار شده، مشکلاتی مانند قطع شدن برق بازی‎ها را برای دقایقی طولانی تعطیل کرده است.

* تیم‌های پاکستان و قزاقستان از ترکیبی جوان برای حضور در این مسابقات استفاده کرده‎اند.

* در ابتدای هر یک از دیدارها پروتکل‌های مرسوم والیبال انجام می‌شود اما در این میان خبری از پرچم تیم‌های شرکت کننده نیست و تنها سرود کشورها پخش می‎شود.
 
* این روزها هوای کلکته ابری است و ساکنین این شهر شاهد بارش باران هستند.
 
* محل سرو غذای تیم‌های حاضر در مسابقات از شنبه شب تغییر کرد. بر اساس تغییر ایجاد شده تیم‎ها باید فاصله یک ساعته را برای صرف غذا طی کنند.
 
*  مسعود ذوقی، دیدار تیم‌های قزاقستان و هند را به عنوان داور اول قضاوت کرد.

* علی ستوده روان، سرپرست تیم والیبال امید ایران عضو کمیته کنترل این مسابقات است. 
 
 * هیچ کدام از دیدارهای مسابقات والیبال قهرمانی آسیای میانه در هند به صورت زنده پخش نمی‌شود چرا که مردم کلکته علاقه زیادی به  ورزش فوتبال و کریکت دارند.ضمن اینکه روزانه تنها حدود هزار از مسابقات بازدید می‌کنند.
 
* علیرضا طلوع کیان، آنالیزور تیم والیبال امید ایران تمام مسابقات را ضبط  و آنالیز می‌کند.
 
* مسابقات آسیای میانه از سوی مسوولان ایالت بنگال برگزار می‌شود.
 
 * محل فدراسیون والیبال هند برخلاف دیگر کشورها در پایتخت این کشور قرار ندارد و در جنوب هند واقع شده است.
کد مطلب 1153846

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