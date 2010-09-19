هند میزبان ضعیفی برای مسابقات والیبال قهرمانی آسیای میانه است

به گزارش خبرنگار مهر، دو روز از آغاز مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی آسیای میانه گذشته در حالی که سالن نتاجی، محل برگزاری این رقابت‎ها از شرایط مطلوبی برای برگزاری مسابقات برخوردار نیست.

* طی4 دیداری که تا به امروز یکشنبه در سالن نتاجی برگزار شده، مشکلاتی مانند قطع شدن برق بازی‎ها را برای دقایقی طولانی تعطیل کرده است.

* تیم‌های پاکستان و قزاقستان از ترکیبی جوان برای حضور در این مسابقات استفاده کرده‎اند.



* در ابتدای هر یک از دیدارها پروتکل‌های مرسوم والیبال انجام می‌شود اما در این میان خبری از پرچم تیم‌های شرکت کننده نیست و تنها سرود کشورها پخش می‎شود.

* این روزها هوای کلکته ابری است و ساکنین این شهر شاهد بارش باران هستند.

* محل سرو غذای تیم‌های حاضر در مسابقات از شنبه شب تغییر کرد. بر اساس تغییر ایجاد شده تیم‎ها باید فاصله یک ساعته را برای صرف غذا طی کنند.

* مسعود ذوقی، دیدار تیم‌های قزاقستان و هند را به عنوان داور اول قضاوت کرد.



* علی ستوده روان، سرپرست تیم والیبال امید ایران عضو کمیته کنترل این مسابقات است.



* هیچ کدام از دیدارهای مسابقات والیبال قهرمانی آسیای میانه در هند به صورت زنده پخش نمی‌شود چرا که مردم کلکته علاقه زیادی به ورزش فوتبال و کریکت دارند.ضمن اینکه روزانه تنها حدود هزار از مسابقات بازدید می‌کنند.

* علیرضا طلوع کیان، آنالیزور تیم والیبال امید ایران تمام مسابقات را ضبط و آنالیز می‌کند.

* مسابقات آسیای میانه از سوی مسوولان ایالت بنگال برگزار می‌شود.

* محل فدراسیون والیبال هند برخلاف دیگر کشورها در پایتخت این کشور قرار ندارد و در جنوب هند واقع شده است.