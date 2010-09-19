خرمشاهی: ترجمه گرمارودی از قرآن شیواترین ترجمه در زبان فارسی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه آثار سیدعلی موسوی گرمارودی شاعر دینی و مترجم قرآن عصر دیروز و به مناسبت روز شعر و ادب فارسی با حضور بهاءالدین خرمشاهی، محمدکاظم کاظمی، یوسفعلی میرشکاک، بهروز یاسمی و حسین آهی و به همت مدیریت فرهنگی ـ هنری منطقه 11 تهران در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد.
کاظمی: "خط خون" برجستهترین شعر خطابی گرمارودی است
نخستین سخنران این نشست که اجرای آن را محمود اکرامیفر بر عهده داشت، محمدکاظم کاظمی بود که در ابتدا گرمارودی را از جمله شاعران مطرح و نوپرداز حوزه شعر آئینی و از بنیانگذاران شعر شعر از انقلاب خواند و گفت: ما با یک شاعر جامعالاطراف مواجهیم؛ شاعری پرکار که در حال و هواهای گوناگونی کار کرده است.
او با بیان اینکه "موسوی گرمارودی هم در قالبهای نو شعر گفته است و هم در قالبهای کُهن" افزود: برجستهترین کارهای او هم در دو قطب دور هر دوی این قالبها قرار میگیرد؛ یعنی قصیده و شعر سپید. نوسرودهها هم ساقه اصلی آثار این شاعر است که خود به دو دسته تقسیم میشود؛ شعرهای خطابی که برای اثبات نوعی تفکر است و شعرهای انداوموار که حالتی عاطفی دارند.
کاظمی "خط خون" را برجستهترین شعر خطابی گرمارودی ارزیابی کرد و اضافه کرد: در این شعر نوعی خطشکنی شاعر را میِبینیم و پدیده عاشورا را از دید فکری مطرح مطرح میکند. با این حال در همین شعر هم با نوعی فراز و فرود مواجهیم.
این پژوهشگر افغان در ادامه با طرح این سوال که "چگونه است شاعری تا بدین مایه توانا در مایههای نو نمیتواند خود را از قصیده جدا کند و اساساً چه افسونی در قصیده وجود دارد؟" به برخی ویژگیهای قصیده پرداخت و گفت: اساساً شاعرانی که خود را ملزم به دفاع از برخی ارزشها میدانند، شعرشان را در قالب قصیده بیان میکنند. یکی دیگر از این دلایل به تسلط شاعر بر ادب کهن برمیگردد. قصیده به نوعی برای خود شاعر اقناعکننده است و نشانه استادی او بر زبان است.
یاسمی: جریان شعر روشنفکری به دلیل صبغه مذهبی گرمارودی درباره او سکوت کرده است
سپس بهروز یاسمی پژوهشگر و منتقد ادبی به ایراد سخن پرداخت و در ابتدا ضمن انتقاد از عنوان نشست مذکور (بررسی مجموعه آثار سیدعلی موسوی گرمارودی) گفت: من با نقد مجموعه آثار موافق نیستم آن هم آثار کسی که نیم قرن از عمرش را صرف شعر کرده است و به نظرم بیانصافی است که کسی بخواهد در 15 دقیقه درباره آثار گرمارودی حرف بزند.
وی در ادامه با اشاره به آثار در خور تامل علی موسوی گرمارودی در حوزه شعر کلاسیک، او را شاعری نوپرداز نامید و گفت: جریان شعر روشنفکری به دلیل صبغه مذهبی گرمارودی درباره او سکوت کرده است. مسئله دیگر این است که بین شعر نیمایی و شعر آوانگارد گرمارودی تفاوتی وجود ندارد یعنی او فقط از وزن عدول کرده است که این نشان از اشرافش به شعر است.
یاسمی عرصه شعر کلاسیک را عرصه کلیگویی خواند و با بیان اینکه "گرمارودی شدیداً درگیر جزئیات است" به مقایسه او با احمد شاملو پرداخت و اضافه کرد: شاملو وقتی میگوید "با چشمها ز حیرت این صبح نا به جای ..." همه درمییابند که این شعر نیمایی است اما وقتی میگوید "مرا تو بیسببی نیستی به راستی صلت کدامین قصیدهای ای غزل" مشخص است که شعر سپید میگوید؛ این مورد - همانند مواردی که گرمارودی در شعرش دارد - که همه عوامل شعر نیمایی را برای فخامت کلام به کار بگیرید، یک حُسن است.
وی در عین حال اصلیترین کار گرمارودی را برجستهسازی صحنهها با تشریح جزئیات ارزیابی کرد و گفت: او این کار را با مدد جستن از دو فاکتور یکی زیباشناختی خصوصی و دیگری تجربه شخصی انجام داده است؛ بیشتر قصیدههای گرمارودی زاده تخیل خودش هستند که این همان زیباشناختی شخصی است. همچنین شعر زمانی صمیمی است که مانند کلام گرماردوی مبتنی بر تجربه شخصی باشد.
این منتقد ادبی شعر سپید گرمارودی را اپیزودیک دانست و نه ساختارمند و در ادامه افزود: شعر سپید نه به مقدمه نیاز دارد و نه نتیجهگیری؛ گرمارودی هم بدون مقدمه و سریع وارد بحث اصلی میشود منتهی شعرهایش نتیجهگیری و پایانبندی دارد.
خرمشاهی: ترجمه گرمارودی از قرآن شیواترین ترجمهای است که در زبان فارسی رخ داده است
سپس بهاءالدین خرمشاهی قرآن پژوه و منتقد ادبیات کلاسیک سخنرانی کرد و با اشاره به وجوه مختلف کار موسوی گرمارودی، گفت: او ارزشی است افزوده بر فرهنگ ما و اینکه میگویند 6 هزار نفر در استادیومی در امارات برای شنیدن شعرش جمع شده بودند و از این نظر هم او رکورد زده است، سخنی گزاف نیست.
وی با اشاره به اهتمام مسئولانه گرمارودی برای ترجمه قرآن کریم که به گفته او گرمارودی این کار را در ساعات غیر اداری دوران مسئولیتش در تاجیکستان به عنوان رایزن فرهنگی ایران انجام داده است، یادآور شد: ترجمه گرمارودی از قرآن بیشبهه و بیگزافگویی شیواترین ترجمهای است که در زبان فارسی رخ داده است؛ شیواترین هم یعنی رساترین، مفهومترین و ادیبانهترین.
خرمشاهی که خود یکی از چند ویراستار ترجمه گرمارودی از قرآن بوده است، افزود: من وقتی این ترجمه را میخواندم به وجد میآمدم و اصلاً ویراستاری یادم میرفت. گوارا باد این پیروزی بر گرمارودی.
این پژوهشگر ادبی در پایان اخوانیهای را که برای گرمارودی سروده است، به همراه چند رباعی در وصف آثار او برای حاضران خواند.
میرشکاک: آنچه مایه بحران شعر معاصر شده است، فراموشی سخنوری است
همچنین در این نشست یوسفعلی میرشکاک هم به بررسی آثار علی موسوی گرمارودی پرداخت و گفت: گرمارودی نه تنها رکاب به رکاب شاملو پیش میرود بیشتر و پیشتر میتازد و این حرف را نه به این خاطر میزنم که گفته میشود من با شاملو مسائلی دارم بلکه واقعیت این است که در این سالها و از هر دو طرف، شعر شاملو در حال فروریختن است.
وی در توضیح مدعای خود افزود: "قطعنامه"، "آهنها و احساسها" و از این قبیل دفترهای شعری دارد فرو میریزد. چرا؟ چون لوازمش در جامعه نیست. پاسخی که مخاطب میخواهد دریافت کند، باید در خود شعر باشد که نیست. لائیسیسم درون شاملو باعث شد او از دلها زدوده شود.
میرشکاک در ادامه با بیان اینکه "موسوی گرمارودی به معنای خراسانی کلمه شاعر است" به وجه سخنوری او پرداخت و اضافه کرد: آنچه مایه بحران شعر معاصر شده است، فراموشی سخنوری است. به تعبیر لُری شاعران معاصر ما غالباً از کیسه میخورند.
وی اهمیت شاعری را در قصیدهسرایی دانست و آن را نوعی زورورزی با زبان ارزیابی کرد و گفت: این روزها ما مدام با مجموعههایی شعری روبرو میشویم که یکی دو هفته معرکه را گرم میکنند و بعد تمام میشوند. لحن خطابی شعر گرمارودی ناشی از سخنوری اوست و او مخاطب را با همین بندهای خطابی برمیانگیزد.
میرشکاک گفت: شعر سپید گرمارودی از حیث صورت شعر سپید است و به جرات میتوان گفت او در شعر آزاد و نیمایی و سپید نفر اول است. البته قصیده و شعر سپید گرمارودی اوج کارهای او و در این حال همانند یکدیگرند.
این شاعر در پایان گفت: راهی را که گرمارودی ایجاد کرده، راه سالم شعر گسسته، آزاد و سپید است و نکته مهمتر آنکه او از جوانی در قلمرو و مرتبتی ظهور کرد که تمام عمر شاعری او توسعه آن قلمرو بوده است و این هم به سادگی به دست نمیآید.
آهی: خیلی کسان اوج گرفتهاند که بسیار کممایهتر از گرمارودی بودهاند
همچنین حسین آهی شاعر هم در سخنانی کوتاه گفت: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه خط سیاسیمان موافق باشد و چه نباشد باید به راستی گرمارودی را جزو مفاخر خودمان بدانیم. او نشان داده چقدر بیغرض و بیهیچ حب و بُغضی به دقایق شعر و دیگر امور توجه داشته است و این در حال بوده که خیلی کسان اوج گرفتهاند که بسیار کممایهتر از او بودهاند.
ادامه دارد...
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