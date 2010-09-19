فرستنده های تلویزیونی در کهگیلویه و بویراحمد دیجیتالی می شود

حجت الله رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: تجهیزات فنی این سیستم با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال خریداری شده و هم اکنون عملیات نصب و راه اندازی آنها در حال انجام است.

وی بیان کرد: افزایش کیفیت تصاویر تلویزیونی در گیرنده ها از مهمترین ویژگی های راه اندازی فرستنده های دیجیتال در استان است.

رحیم زاده اظهار داشت: با افتتاح این سیستم امکان توسعه شبکه های تلویزیونی در مناطق مختلف استان میسر خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: هم اکنون بیش از 90 درصد مردم استان تحت پوشش شبکه یک، 80 درصد تحت پوشش شبکه دو، 85 درصد تحت پوشش شبکه استانی، 50 درصد تحت پوشش شبکه قرآنی، 50 درصد تحت پوشش شبکه خبر و 60 درصد نیز تحت پوشش شبکه چهار هستند.