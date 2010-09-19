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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۳

رحیم زاده:

فرستنده های تلویزیونی در کهگیلویه و بویراحمد دیجیتالی می شود

فرستنده های تلویزیونی در کهگیلویه و بویراحمد دیجیتالی می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر کل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: عملیات نصب فرستنده های دیجیتال تلویزیونی در صدا و سیمای استان آغاز شد.

حجت الله رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: تجهیزات فنی این سیستم با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال خریداری شده و هم اکنون عملیات نصب و راه اندازی آنها در حال انجام است.

وی بیان کرد: افزایش کیفیت تصاویر تلویزیونی در گیرنده ها از مهمترین ویژگی های راه اندازی فرستنده های دیجیتال در استان است.

رحیم زاده اظهار داشت: با افتتاح این سیستم امکان توسعه شبکه های تلویزیونی در مناطق مختلف استان میسر خواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: هم اکنون بیش از 90 درصد مردم استان تحت پوشش شبکه یک، 80 درصد تحت پوشش شبکه دو، 85 درصد تحت پوشش شبکه استانی، 50 درصد تحت پوشش شبکه قرآنی، 50 درصد تحت پوشش شبکه خبر و 60 درصد نیز تحت پوشش شبکه چهار هستند.

کد مطلب 1153851

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