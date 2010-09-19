دوندگان ایران صاحب 5 مدال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از رقابتهای دوومیدانی بین المللی جام کازانف روز شنبه مجتبی پوست چی در دوی 110 متر با مانع به مدال طلا دست یافت. در ماده 100 متر حسن تفتیان و مسعود هاشمی خواه هر دو موفق به حضور در مرحله فینال شدند. تفتیان در این مرحله در رده چهارم ایستاد.

مهرصفوتی در پرتاب وزنه با رکورد 17 متر 36 سانتیمتر نشان نقره را از آن خود کرد. خلیل مزیدی در 1500 متر دومین مدال نقره را از آن کشورمان کرد. در دو 5000 متر مهرداد مغولی با کسب نشان برنز در مکان سوم ایستاد و تیم دوی امدادی ایران هم موفق به کسب دومین مدال برنز برای تیم جوانان گاز خراسان رضوی شد.

رقابتهای دوومیدانی بین المللی جام کازانف 27 و 28 شهریور ماه در آلماتی قزاقستان برگزار می شود که تیم جوانان گاز خراسان رضوی صدرنشین رقابتهای باشگاهی ایران به عنوان نماینده کشورمان در این مسابقات حضور دارد.