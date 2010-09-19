رئیس شورای شهر تهران: به داد کتابخوانی در کشور برسید

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه روسای شورای اسلامی شهرستان های تهران با اداره‌کل کتابخانه های عمومی استان تهران، روز گذشته 27 شهریورماه در کتابخانه عمومی پارک شهر برگزار شد.

اسفندیار مبتکر سرابی مدیرکل کتابخانه های استان تهران در این جلسه گفت: در حال حاضر استان‌هایی چون یزد و سیستان و بلوچستان از نظر وضعیت کتابخانه ها از تهران جلوتر هستند و استان تهران از نظر شاخص های فرهنگی در آخرین رده قرار دارد.



سرابی: به جای ساختن گرم‌خانه به کتابخانه‌ها کتاب تزریق کنیم

سرابی با بیان این که تنها با سفرهای استانی مشکلات حل نمی‌شود، گفت: در استان تهران چندین شهرستان وجود دارد که با توجه به بهره وری موجود باید برای وصول مبالغ مورد نیاز از شهرستان های دیگر مساعده مالی بگیرند. در این جلسه دست نیاز به سوی حاضران دراز می کنیم و همیاری و مساعدت حاضران را خواستاریم.



وی با توجه به مشکلات مالی مربوط به امور کتابخانه ها گفت: به جای ساختن گرم خانه و سوزن برای معتادان باید به کتابخانه‌ها کتاب تزریق کنیم. در شرایط فعلی که دشمن با حربه های فرهنگی به فکر ریشه کن کردن ماست باید با اتحاد و همدلی ریشه مشکلات فرهنگی را که در حال حاضر مهمترین راهکار دشمن برای ضربه زدن به ماست، بخشکانیم.



مدیرکل کتابخانه های استان تهران با تاکید بر دوسویه بودن تفاهمنامه ها گفت: توقع داریم جلسات مختلفی درباره توسعه و پیشرفت کتابخانه ها برگزار شود و البته تفاهماتی که در این جلسات حاصل می‌شود ملزم رعایت از سوی طرفین است. آمار فعلی در شأن ام القرای کشورهای اسلامی نیست که به ازای هر 10 نفر یک کتاب در کشور داشته باشیم.



حمزه خوارزمشاهی رئیس شورای عالی استان تهران نیزاین جلسه را برای عملیاتی کردن کتابخانه ها در شهرستان های استان تهران دانست و گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در باره سال همت مضاعف و کار مضاعف باید سرلوحه دوستان قرار بگیرد و بر فعالیت های شورا تاثیر به سزایی داشته باشد.

خوارزمشاهی: روسای شورای شهرستان‌ها مشکلات را به ما اطلاع می‌دهند

وی افزود: عده ای می خواهند کارها پیشرفت نداشته باشد. اما شما بر کار خود متمرکز شوید و به سخن بدخواهان اهمیت ندهید. روسای شورای شهرستان ها با مسئولان کتابخانه های شهرستان خودشان جلساتی برگزار کنند و مشکلات را به ما اطلاع دهند. اگر شورا نیز نتواند کاری انجام دهد مشکل را به اطلاع مسئولان دولتی خواهیم رساند.



همت نجفی نماینده شورای اسلامی شهرستان تهران نیز گفت: زمانی که قانون اختصاص نیم درصد از اعتبارات شهرداری به کتابخانه ها تصویب شد، افرادی مانند آقای مسجد جامعی با آن موافق بودند در حالی که امروز خود ایشان به این طرح مخالف هستند. به نظرم این قانون در میان دوستان شهرداری نامناسب تعبیر می‌شود. اگر بخواهیم در زمینه فرهنگ کشور شرمنده نباشم نیازمند کار مشترک و همکاری هستیم.



طبق قانون مذکور شهرداری موظف است نیم درصد از کل درآمد خود را به کتابخانه های عمومی کشور اختصاص دهد.



غلامرضا اسکندری رئیس شورای اسلامی شهرستان فیروزکوه با تاکید بر لزوم راه اندازی کتابخانه های مجازی گفت: در شرایط فعلی وضع مالی مردم و خانوارها مساعد نیست و به تبع آن توانایی خرید کتاب آنها پایین آمده است، بنابراین باید در شهرستان های استان تهران شاهد راه اندازی و توسعه کتابخانه های مجازی باشیم.



اسکندری همچنین با توجه به فعالیت های فرهنگی در شهرستان فیروزکوه گفت: در حال حاضر یک مسجد در فیروزکوه با مساحت 5400 متر مربع در حال احداث است که 1200 متر مربع از آن را برای یک کتابخانه در نظر گرفته ایم.



در ادامه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با توجه به گستردگی طرح مساله نیم درصد اعتبار شهرداری گفت: با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی در کشور و موضوع شبیخون فرهنگی از طرف دشمن صحیح نیست در چنین جلسه ای بر سر موضوع نیم درصد چانه بزنیم. استان های دیگری در زمینه های فرهنگی و به خصوص کتاب و کتابخوانی از تهران جلو هستند با همین مبلغ نیم درصد به جایگاه فعلی رسیده اند.



چمران: به جای فشار به شهرداری توقعات خود را با دولت در میان بگذارید



وی افزود : شما دوستان کتابخانه های تهران را به سطح فعلی استان های دیگر برسانید تا به جای نیم درصد، یک یا دو درصد به کتابخانه های عمومی اختصاص دهیم. در بعضی شهرستانها که نماینده های آنها در این جلسه حضور دارند، رفتگران سه ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند. در حال حاضر 1200 میلیارد تومان به پیمانکاران و مبالغ زیادی هم به مردم بدهکاریم.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: استان تهران از نظر شاخص کتاب، آموزش و پرورش و فضای سبز در جایگاه پایین‌تری نسبت به سایر استان ها قرار دارد. در سفر استانی اخیر هیئت دولت به تهران هم تنها به چند مساله کلان پرداخته شد و مصوبه های فرهنگی مغفول ماند. ولی با این حال خوشبختانه دولت برای مسائل فرهنگی بودجه کلانی را تدارک دیده است.



وی خطاب به روسای شورای اسلامی شهرستان های تهران گفت: توقع داریم شما دوستان به جای فشار مرتب به شهرداری کمی از توقعات خود را با دولت در میان بگذارید.



چمران با بیان این که تا به حال هزینه و انرژی بسیاری بر سر این نیم درصد اتلاف شده است، گفت: همکاری نباید یک طرفه باشد و نباید همیشه از شهرداری توقع داشت. اگر کاملا مدیریت کتابخانه ها به شهرداری سپرده شود حاضریم این مسئولیت را قبول کنیم.



وی کتابخانه های فعلی را" قرائت نامه" خواند و گفت: کتابخانه های ما قرائت خانه هستند چون بیشتر استفاده ای که از آنها می‌شود توسط دانش‌آموزانی است که برای امتحان یا کنکور به این مکان ها آمده اند. به جای بحث بر سر موضوعات مالی باید ترتیبی بدهیم که مردم با رغبت به کتابخانه ها بیایند.



چمران ادامه داد: طرح های "کتاب در مترو"، " کتاب در اتوبوس" و " کتاب در کنار روزنامه همشهری" برای ارتقا سطح فرهنگ عموم از طرف شهرداری انجام شد؛ در حالی که شهرداری از نهادی توقع همکاری نداشت. توصیه ام به دوستان این است که موضوع نیم درصد را رها کرده و به داد کتاب و کتابخوانی در کشور برسید!



علی غیاثی مدیر کل امور مشارکت‌های نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز در این جلسه گفت: نهاد کتابخانه ها نهادی عمومی و غیر دولتی است. در حال حاضر ما میان دولت وشهرداری قرار گرفته ایم. در موضوع زمین و احداث کتابخانه ها در کشور از شهرداری 75 میلیارد تومان و از دولت 50 میلیارد تومان کمک گرفتیم.



غیاثی گفت: در حال حاضر اگر نیم درصد شهرداری هم به ما پرداخت نشود بسیاری از طرح ها و برنامه ها متوقف و مسکوت خواهد ماند. در زمینه توافقات دوطرفه ما آمادگی خود را برای اختصاص سهمیه ماهانه کتاب به شهرداری و ارسال نرم‌افزارهای تولیدی را اعلام می کنیم و امیدواریم که شهرداری هم نهایت همکاری را با ما داشته باشد.