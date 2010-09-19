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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۴

قشقایی:

فلسفه هنر را ریشه‏دارتر می‏کند

دبیر ششمین دوسالانه مجسمه‏سازی گفت: فلسفه بخش مهمی از رشته‏های هنری است که به تفکر هنرمندان می‏پردازد و می‏تواند سبب نمود ریشه‏دارتری در آثار هنری گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش روز جهانی فلسفه، نادر قشقایی هنرمند مجسمه‏ساز در مورد رابطه هنر و فلسفه گفت: فلسفه بخش مهمی است که در مجسمه‏سازی و دیگر رشته‏های هنری دخیل است و به نوعی تفکری است که هنرمندان به آن می‏پردازند.

وی افزود: این مسئله مهم باید از طریق رسانه‏ها برای مردم مشخص شود، رسانه‏ها باید زمینه این نوع تفکر را در جوانان به وجود آورند.

دبیر ششمین دوسالانه مجسمه‏سازی یادآور شد: اگر در مراحل ابتدایی بتوانیم این جریان را در سیستم فکری آموزش و پرورش شکل بدهیم زمینه کاری که می‏توانیم از آن استخراج کنیم بارورتر خواهد بود.

قشقایی در مورد اینکه فلسفه و هنر کدامیک زیرمجموعه دیگری است، گفت: این بستگی به هنرمند و نوع برقراری ارتباط او با فلسفه دارد و نمی‏توان به صورت کلی درباره آنها سخن گفت.

کد مطلب 1153854

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