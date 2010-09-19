به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همایش روز جهانی فلسفه، نادر قشقایی هنرمند مجسمهساز در مورد رابطه هنر و فلسفه گفت: فلسفه بخش مهمی است که در مجسمهسازی و دیگر رشتههای هنری دخیل است و به نوعی تفکری است که هنرمندان به آن میپردازند.
وی افزود: این مسئله مهم باید از طریق رسانهها برای مردم مشخص شود، رسانهها باید زمینه این نوع تفکر را در جوانان به وجود آورند.
دبیر ششمین دوسالانه مجسمهسازی یادآور شد: اگر در مراحل ابتدایی بتوانیم این جریان را در سیستم فکری آموزش و پرورش شکل بدهیم زمینه کاری که میتوانیم از آن استخراج کنیم بارورتر خواهد بود.
قشقایی در مورد اینکه فلسفه و هنر کدامیک زیرمجموعه دیگری است، گفت: این بستگی به هنرمند و نوع برقراری ارتباط او با فلسفه دارد و نمیتوان به صورت کلی درباره آنها سخن گفت.
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