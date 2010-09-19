سازمان ملل نقش واقعی خود را در مدیریت جهانی ایفا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که بامداد امروز یکشنبه در صدر هیاتی بلند پایه، وارد نیویورک شد، در بدو ورود به فرودگاه جان‌اف‌کندی نیویورک مورد استقبال خزائی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و شماری از دیپلمات‌های کشورمان در این نمایندگی قرار گرفت.

احمدی نژاد در بدو ورود به نیویورک در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف این سفر اظهار داشت: سازمان ملل متحد مرکز مدیریت جهانی است و از این مکان همه امور جهان از طریق گفت و گو و تعامل مدیریت می شود .

وی با تاکید بر اینکه سازمان ملل متحد ظرفیت های لازم را برای مشارکت ملت ها و دولت ها در اداره جهان فراهم کند، گفت : امروز در ابعاد جهانی مهمتر از سازمان ملل و به لحاظ سلسله مراتب مهمتر از مجمع عمومی این سازمان در دنیا وجود ندارد و این انتظار از سازمان ملل وجود دارد که نقش واقعی و درست خود را در مدیریت جهانی ایفا کند .

رئیس جمهور اظهار داشت : سازمان ملل باید فرصت و بسترهای لازم را به طور عادلانه بین همه ملت ها و دولت ها توزیع کند تا همه بتوانند در اداره جهان سهیم باشند. وی افزود : صلح و امنیت بدون مدیریت مشترک و همگانی همه ملت ها در جهان امکان پذیر نیست و همه ملت ها باید در مدیریت جهانی حضور فعال داشته و نسبت به آن احساس مسئولیت کنند .

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به نتایج سفر سوریه و الجزایر روابط جمهوری اسلامی ایران و این دو کشور اسلامی را برادرانه و دوستانه خواند و اظهار داشت : بین ایران ، سوریه و الجزایر رایزنی های مستمر به منظور بررسی روابط دو جانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی وجود دارد و در جریان این رایزنی ها هماهنگی لازم برای مواجهه با تحولات اتخاذ می شود .

به گزارش مهر، ایراد سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی در اجلاس تقریب مذاهب و گفتگوی صلح، سخنرانی در اجلاس توسعه هزاره، دیدار و گفتگو با مقامات ارشد حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل، گفتگو با اصحاب رسانه و همچنین دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا و مقامات مذهبی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های رسمی احمدی‌نژاد به نیویورک به شمار می‌رود.

اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وهمچنین ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور وعلی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور از جمله اعضای هیأت همراه رئیس جمهور در سفر به نیویورک هستند.