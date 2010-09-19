به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان پس از موافقت اولیه با طرح "نکوداشتن بزرگان ادبیات کودک و نوجوان" نخستین پیش‌نویس این طرح را نوشته و برای تکمیل در اختیار تمامی اعضا و صاحبنظران قرار داد.

برای اصلاح و تکمیل این پیش نویس قرار است تمامی نظرات اصلاحی اعضا گردآوری شده و سپس هیئت مدیره براساس این نظرها و پیشنهادها طرح را نهایی و درباره آن تصمیمگیری کند.



این طرح با موضوع "نکوداشت بزرگان و پیشکسوتان ادبیات کودک و نوجوان ایران" و با هدف فراهم کردن امکان آشنایی بیشتر اقشار مختلف اجتماعی با پیشکسوتان ادبیات کودک و نوجوان و به تبع آن اجتماعی­تر کردن جریان ادبیات کودک و نوجوان، الگوسازی و تقویت انگیزه نویسندگان جوان و در گام سوم جلب توجه افکار عمومی در شناخت آفرینندگان آثار ارزشمند برای کودکان و نوجوانان ارائه شده است.



در این طرح مراسم معرفی و تجلیل از پیشکسوتان سالی دو بار، یکبار در آغاز سال وهمزمان با روز جهانی کتاب کودک و در مراسم دیدار نوروزی و بار دیگر در نیمه دوم سال و همراه با مراسم سالگرد تأسیس انجمن در نظر گرفته شده و 10 معیار کلی نیز برای انتخاب افراد پیش بینی شده است.



ملاکهای 10 گانه انتخاب افراد برای نکوداشت از این قرار است که سن فرد مورد نظر حداقل 45 سال باشد و به ازای هر دو سال بیشتر از 45 سال یک امتیاز (تا سقف 15 امتیاز) محاسبه می‌شود.



حداقل سابقه فعالیت در عرصه ادبیات کودک و نوجوان 25 سال باشد که به ازای هرسال بیشتر 1 امتیاز (تا سقف 15 امتیاز) در نظر گرفته می شود.



آثار و فعالیتهای ادبی نویسندگان دارای امتیاز است که به ازای هر عنوان کتاب داستان، شعر وغیره، مقاله تحلیلی– پژوهشی در ماهنامه‌ها و فصلنامه‌های تخصصی، مقاله تحلیلی– پژوهشی در کتاب ها، کتاب پژوهشی، فعالیت‌ها و مسئولیتهای فرهنگی مرتبط چون سردبیری نشریات کودک، داوری جشنواره‌های مرتبط، راه‌اندازی و مدیریت جلسات نقد و تدریس در کارگاههای آموزشی و... امتیازهایی پیش بینی شده است.



همچنین عضویت در انجمن نیز دارای امتیاز است و به ازای هر سال عضویت در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 2 امتیاز در نظر گرفته شده است.



دریافت جایزه های ادبی از جمله جایزه‌ "هانس کریستین اندرسن" دارای امتیاز است همچنین برای جوایز داخلی چون کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، جشنواره‌ کتاب کانون و کتاب سال‌های مجلات و مراکز مرتبط نیز امتیازهایی در نظر گرفته شده است.



نقد و بررسی آثار نویسندگان در بخشهای اختصاصی نشریات عمومی یا نشریات تخصصی، نقد و بررسی آثار در یک فصل کتاب، اختصاص یک کتاب به نقد و بررسی آثار، اختصاص موضوع پایان‌نامه به آثار نیز از دیگر مواردی است که به عنوان امتیاز برای انتخاب افراد در نظر گرفته می شود.



نو آوری و گشودن راههای تازه، انجام کارهای ابتکاری و جدید، تأثیرگذاری و جریان سازی ادبی هم از دیگر موارد مدنظر انجمن برای انتخاب است.



گروه داوری این طرح معرفی نامزدهای درخور برگزاری نکوداشت و جمع‌بندی و تحلیل شرایط و امتیازدهی ملاکهای 10 گانه را برعهده خواهد داشت و متشکل از یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره، یکی از دبیران کمیته‌ها و کارگروهها به انتخاب جمع دبیران، یکی از بازرسان به انتخاب آنان، 3 نفر از اعضای فعال انجمن به انتخاب هیئت مدیره، دبیر انجمن که دبیری این گروه را نیز بر عهده دارد است.



انجمن لوح تقدیر و تندیس نکوداشت پیشکسوتان خود را به افراد واجد شرایط اهدا خواهد کرد و هدایای ‌دیگر با جلب حمایت حامیان تهیه خواهد شد. در صورت امکان و جلب حمایتهای مناسب تدوین و انتشار کتاب یا نشریه ویژه بررسی آثار و تأثیرگذاری فرد مذکور نیز در برنامه گنجانده خواهد شد.