اهانت به قرآن فرصتی برای انسجام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: حادثه تلخ توهین به قرآن کریم، این معجزه جاودان الهی قلوب همه مسلمانان عالم و موحدان و متدینین به ادیان الهی را جریحه‌دار کرد و این اقدام بی‌شرمانه و وقیحانه‌ای در واقع توهین به همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی و مقدسات و ارزش‌های معنوی و اخلاقی و انسانی است.



وی ادامه داد: بدون تردید این اقدام جنون آمیز یک اقدام خودسر و حرکت بی‌برنامه و بدون محاسبه نیست، بلکه این حرکت یک حربه از زنجیره توطئه‌هایی است که از مدت‌ها قبل آغاز شده و یک صحنه از سناریوی طراحی شده برای گسترش اسلام هراسی است.



استاندار قم با اشاره به ریشه‌های این قبیل اقدامات اسلام ستیزانه اظهار داشت: با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و کشورهای غربی در مقابله با اسلام و ایران اسلامی وارد فاز جدیدی شدند و تحرک جدیدی را آغاز کردند و استراتژی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی تغییر کرده است.



هیئت حاکمه آمریکا در چنبره صهیونیستهاست



موسی‌پور صهیونیست‌ها را طراح استراتژی آمریکا دانست و گفت: هیئت حاکمه آمریکا در چنبره صهیونیست‌هاست، به همین دلیل چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان در این کشور حاکم باشند، خط قرمز آنها دفاع از رژیم نامشروع صهیونیستی است.



وی ادامه داد: آنجایی که پای دفاع از منافع نامشروع رژیم صهیونیستی به میان آید، آمریکا پرستیژ دفاع از حقوق بشر و مقابله با تروریسم را نادیده می‌گیرد.



استاندار قم با اشاره به نظریه برخورد تمدن‌ها ساموئل هانتینگتون اظهار داشت: بعد از فروپاشی کمونیسم، استراتژی آمریکا در مقابله با اسلام و ایران اسلامی همان استراتژی صهیونیستی ساموئل هانتینگتون رقم خورد و آنها در راستای تقابل جهان غرب علیه اسلام برنامه ریزی‌هایی انجام داده‌اند.



وی با بیان اینکه بسیاری از تحلیلگران، حادثه 11 سپتامبر را از برنامه‌های صهیونیست‌ها برای گسترش اسلام ستیزی می‌دانند، گفت: به محض اینکه این حادثه اتفاق افتاد نگاه‌ها متوجه مسلمانان افراطی شد که جایگاهشان در افغانستان است و ناتو این کشور را اشغال کرد تا در جوار مرزهای تمدن چین و ایران قرار گیرد.



موسی‌پور ادامه داد: حضور ناتو در افغانستان برای مقابله جدی با تمدن اسلامی بود و صهیونیست‌ها بعد حادثه 11 سپتامبر هر حرکت و رویداد تروریستی که در دنیا صورت گرفت را به مسلمانان نسبت دادند و حتی خود آنها نیز طرح‌هایی را برای پیشبرد اسلام هراسی انجام دادند.



وی گفت: حادثه 11 سپتامبر به این منظور به وقوع پیوست که آمریکا پایگاه خودش را در افغانستان در کنار مرزهای ایران محکم و پروژه اسلام ستیزی را دنبال کند.



استاندار قم ادامه داد: بعد از این حادثه از پیش طراحی شده، بوش اعلام کرد که جنگ صلیبی شروع شد که این هم یک قرینه از حرکات صهیونیستی بود.



اهانت به قرآن در خود غرب رنگ باخته است



موسی‌پور با بیان اینکه اقدام رذیلانه اهانت به قرآن کریم چهره واقعی آمریکا و هدف این رژیم در مقابله با اسلام و ایران را برملا کرد اظهار داشت: این اقدام بی‌منطق بودن آمریکا را نشان داد و اینکه منطق آنها بربریت و توحش و آتش زدن است و اگر آنها منطق داشتند قرآن ناطق را مورد هتک حرمت قرار نمی‌دادند.



استاندار قم اضافه کرد: آنها مدتی در آتش تفرقه بین شیعه و سنی می‌دمیدند و به انحاء مختلف سعی می‌کردند در بین پیروان این دو مذهب اختلاف بیندازند و اهانت به قرآن نشان می‌دهد که سلاح تفرقه‌انگیز آنها کند شده است.



وی خیزش و بیداری اسلامی را یکی از دلایل بی‌تاثیربودن اقدامات صهیونیست‌ها عنوان کرد و افزود: سالانه بیش از 100 هزار نفر به اسلام گرایش پیدا می‌کنند و اسلام به عنوان دومین دین در آمریکا مطرح است و قرآن کریم نیز یکی از پرفروش‌ترین کتاب در این کشور است.



موسی‌پور تصریح کرد: بعد از جریان 11 سپتامبر گرایش به اسلام در دنیا افزایش پیدا کرد و حتی اندیشمندان غربی اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند و این توطئه در خود غرب رنگ باخته است.



وی با بیان اینکه خیزش و بیداری اسلامی و ارتقای آگاهی‌های بشری باعث شده که این توطئه رذیلانه خنثی شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسلمانان از قدرتی برخوردارند که تاکنون سابقه نداشته است و امروز یک رهبر مقتدر و با ایمان، هدایت اندیشه اسلامی را برعهده دارند.



صحنه‌های بی‌بدیلی از کمک به سیل‌زدگان پاکستان خلق شد



استاندار قم فاجعه سیل پاکستان را از مهمترین مسائل جهان اسلامی برشمرد و افزود: در راستای کمک به سیل زدگان پاکستان ستادی در استان قم تشکیل شد و تاکنون کمک‌های خوبی از سوی مردم قم برای سیل‌زدگان جمع‌آوری و ارسال شده است.



موسی‌پور گفت: بعد از توصیه‌های مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر و تذکرات مراجع تقلید شاهد گسترش کمک‌های مردمی به سیل‌زدگان پاکستان هستیم و مردم ایران صحنه بی‌بدیلی از خیرخواهی و نوعدوستی را به نمایش گذاشته‌اند.



وی ادامه داد: عمق حادثه و فاجعه سیل پاکستان فراتر از آن است که با این کمک‌ها نیازهای مردم پاکستان برآورده شود و این مردم هنوز هم نیاز به کمک برای حداقل زیست انسانی دارند.



دفاع مقدس گنجینه عظیمی است



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن سالروز آغاز جنگ تحمیلی رژیم بعثی علیه ایران اظهار داشت: در آن زمان آمریکا، شوروی و کشورهای اروپایی با همه توان به میدان آمده بودند تا نظام نوپای اسلامی را ریشه کن کنند اما این مردم ما بودند که با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت دنیا را به شگفتی وا داشتند و کاری که هیچ تحلیلگر نظامی نمی‌توانست باور کند رخ داده است.



موسی‌پور با تاکید بر لزوم تبیین فرهنگ ایثار و شهادت گفت: جنگ تحمیلی گنجینه و پشتوانه عظیمی برای ادامه مسیر است و همه وظیفه دارند از این گنجینه استفاده کنند و به تبیین و ترویج این صحنه ماندگار در تاریخ بپردازند.



بازگشایی مدارس به روز ماندگاری تبدیل شود



وی به نزدیک بودن آغاز سال تحصیلی اشاره کرد و اظهار داشت: امسال 20 هزار نفر به عنوان دانش آموزان پایه اول در مدارس قم مشغول به تحصیل می شوند، ضمن اینکه 220 هزار دانش آموز و 50 هزار دانشجو کسب علم و دانش را آغاز می کنند.



موسی پور تصریح کرد: ستاد استقبال از مهر نیز تشکیل شده است و بازگشایی مدارس باید به جشن بزرگ و روز به یاد ماندنی برای همه کسانی که در این مسیر حرکت می کنند تبدیل شود.



وی ادامه داد: همه دستگاههای استان باید از امکانات موجود برای برنامه ریزی شهری و نظافت و عبور و مرور استفاده کنند.



استاندار قم خاطرنشان کرد: امسال فضاهای آموزشی خوبی به فضای موجود استان اضافه شده و تعداد قابل توجهی از مدارس استان، اول مهر ماه در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد.



تسریع در فراهم کردن زیرساختهای مسکن مهر



وی از اختصاص اعتبارات لازم برای ایجاد زیرساخت های مسکن مهر خبر داد و اظهار داشت: علمیات اجرایی زیرساختها باید هر چه زودتر شروع شود و شهرداری قم نسبت به حل مشکلات پردیسان اقدام کند.



استاندار قم سرعت انجام پروژه های عمرانی این استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر شاهد روند خوبی در اجرای پروژه های انتقال آب از سرشاخه های دز، طرح سه راهی خرمشهر، منوریل، طرح حرم تا جمکران و جاده قم – گرمسار هستیم و انتظار می رود این پروژه ها طبق زمان بندی مشخص شده به سرانجام برسد تا موجب افزایش رضایتمندی مردم شود.



وی بر لزوم تسریع در ارائه خدمات به مردم و حذف مسیرهای زائد اداری تاکید کرد و افزود: اقدامات زائد در مسیر خدمات رسانی به مردم دست و پای مدیران و مسئولان را گرفته و موجب کاهش رضایتمندی مردم می شود که این مسیرها باید حذف شود.