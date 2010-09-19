کسب هشتمین مدال جهانی تیراندازان دانشجو در لهستان

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در چهارمین روز از برگزاری سومین دوره رقابتهای تیراندازی قهرمانی دانشجویان جهان در کشور لهستان تیم سه وضعیت بانوان ایران موفق به کسب مقام نایب قهرمانی و نشان نقره جهان شد.

تیم سه وضعیت دانشجویان کشورمان با ترکیب مریم طالبی، الهه احمدی و مه لقا جام بزرگ بعد از تیم چین به مدال نقره رسید.

تیم تیراندازی دانشجویان ایران با کسب این نشان نقره جمع مدال های خود را به عدد 8 رساند بدین ترتیب تیم ایران تا به امروز صاحب دو مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز از رقابتهای جهانی دانشجویان در لهستان شده است.

در حاشیه برگزاری این رقابتها از سوی کشور میزبان مسابقه ای بین مربیان و سرپرستان تیم های شرکت کننده برگزار شد که گالیا بوویچ سرمربی تیم تپانچه ایران در بین نمایندگان 15 کشور اول شد و مدال طلای افتخاری این مسابقه را از آن خود کرد. سرمربی تیم اسلوونی و نماینده فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی ( فیزو) دوم و سوم شدند.

سومین دوره رقابتهای تیراندازی قهرمانی دانشجویان جهان امروز یکشنبه به کار خود پایان می دهد.