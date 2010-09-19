  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۳

کسب هشتمین مدال جهانی تیراندازان دانشجو در لهستان

کسب هشتمین مدال جهانی تیراندازان دانشجو در لهستان

چهارمین روز از سومین دوره رقابتهای تیراندازی قهرمانی دانشجویان جهان در لهستان با کسب یک مدال نقره برای تیم سه وضعیت بانوان ایران پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در چهارمین روز از برگزاری سومین دوره رقابتهای تیراندازی قهرمانی دانشجویان جهان در کشور لهستان تیم سه وضعیت بانوان ایران موفق به کسب مقام نایب قهرمانی و نشان نقره جهان شد.

تیم سه وضعیت دانشجویان کشورمان با ترکیب مریم طالبی، الهه احمدی و مه لقا جام بزرگ بعد از تیم چین به مدال نقره رسید.

تیم تیراندازی دانشجویان ایران با کسب این نشان نقره جمع مدال های خود را به عدد 8 رساند بدین ترتیب تیم ایران تا به امروز صاحب دو مدال طلا، 4 نقره و 2 برنز از رقابتهای جهانی دانشجویان در لهستان شده است.

در حاشیه برگزاری این رقابتها از سوی کشور میزبان مسابقه ای بین مربیان و سرپرستان تیم های شرکت کننده برگزار شد که گالیا بوویچ سرمربی تیم تپانچه ایران در بین نمایندگان 15 کشور اول شد و مدال طلای افتخاری این مسابقه را از آن خود کرد. سرمربی تیم اسلوونی و نماینده فدراسیون بین المللی ورزشهای دانشگاهی ( فیزو) دوم و سوم شدند.

سومین دوره رقابتهای تیراندازی قهرمانی دانشجویان جهان امروز یکشنبه به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 1153860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها