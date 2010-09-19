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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

با بازی تیرانداز/

"پس از مه" آماده نمایش می‌شود

"پس از مه" آماده نمایش می‌شود

فیلم تلویزیونی "پس از مه" به کارگردانی بهرام صحیحی با پایان مراحل فنی آماده پخش می‌شود.

احمد پایداری تهیه‌کننده این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تدوین و صداگذاری فیلم تلویزیونی "پس از مه" توسط سهراب خسروی و محمود موسوی‌نژاد به پایان رسیده است. مراحل فنی این تله فیلم به زودی تمام شده و برای پخش در اختیار سیمافیلم قرار می‌گیرد.

سیما تیرانداز، مینا نوروزی، لیلا شوقی، خسرو شهراد و علی کمالی‌نژاد بازیگران "پس از مه" هستند. این فیلم داستان زنی را روایت می‌کند که در قشم برای اولین بار کارگاه گلیم‌بافی راه اندازی می‌کند و با کمک بقیه زنان تعاونی تشکیل می‌دهد. فیلمنامه را پایداری نوشته است.

بهرام صحیحی مجموعه "گروه نجات" را کارگردانی کرده و دستیار کارگردان در فیلمهای سینمایی "کیمیا و خاک"، "آخرین نقش"، "روی خط صفر"، "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد"، "حس پنهان" و "راه طی شده" بوده است. "پس از مه" اولین تجربه او در ساخت تله فیلم است.
کد مطلب 1153861

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