احمد پایداری تهیهکننده این فیلم تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تدوین و صداگذاری فیلم تلویزیونی "پس از مه" توسط سهراب خسروی و محمود موسوینژاد به پایان رسیده است. مراحل فنی این تله فیلم به زودی تمام شده و برای پخش در اختیار سیمافیلم قرار میگیرد.
سیما تیرانداز، مینا نوروزی، لیلا شوقی، خسرو شهراد و علی کمالینژاد بازیگران "پس از مه" هستند. این فیلم داستان زنی را روایت میکند که در قشم برای اولین بار کارگاه گلیمبافی راه اندازی میکند و با کمک بقیه زنان تعاونی تشکیل میدهد. فیلمنامه را پایداری نوشته است.
بهرام صحیحی مجموعه "گروه نجات" را کارگردانی کرده و دستیار کارگردان در فیلمهای سینمایی "کیمیا و خاک"، "آخرین نقش"، "روی خط صفر"، "آفتاب بر همه یکسان میتابد"، "حس پنهان" و "راه طی شده" بوده است. "پس از مه" اولین تجربه او در ساخت تله فیلم است.
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