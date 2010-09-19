ماینز صدرنشین شد/ بایرن مساوی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماینز شب گذشته در زمین وردربرمن با دو گل مارسل ریسه (53) و آندره شورل (61) مقابل میزبان خود برمن به برتری رسید و صدرنشین رقابت های بوندس لیگا شد.

بایرن مونیخ هم که آغاز خوبی در رقابت های فصل جاری نداشته در زمین خود مقابل کلن با تساوی بدون گل متوقف شد.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* کایزرسلاترن 2- هوفنهایم 2

* اشتوتگارت 7 - مونشن گلادباخ صفر

* ولفسبورگ 2 - هانوفر صفر

این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* سنت پائولی - هامبورگ

* بایرلورکوزن - نورنبرگ

* شالکه - بروسیا دورتموند

جدول رده بندی:

1- ماینز 12 امتیاز

2- هوفنهایم 10 امتیاز

3- فرایبورگ 9 امتیاز

4- کایزرسلاترن 7 امتیاز

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16- ولفسبورگ 3 امتیاز

17- نورنبرگ 2 امتیاز - یک بازی کمتر

18- شالکه بدون امتیاز - یک بازی کمتر