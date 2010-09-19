ایران و ترکیه در بخش فضایی همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه خبر ترک، ایران اخیرا از آنکارا دعوت کرده که در برنامه فضایی این کشور که اعزام انسان به فضا تا سال 2017 را در دستور کار دارد، مشارکت کند.

این روزنامه در ادامه نوشت: تا کنون مقامات ترکیه واکنشی به این پیشنهاد نشان نداده اند و از طرفی مقامات ایرانی هم زیاد به جزئیات آن اشاره نداشته اند.

بر این اساس، پیشنهاد تهران به آنکارا در زمینه همکاری فضایی هفته گذشته در دیدار مقامات ایرانی با ترکیه به همراه پیشنهادات همکاری تجاری دیگر ارائه شده است.

خاطر نشان می شود برخی از کشورهای غربی برنامه علمی فضایی ایران را در راستای اهداف برنامه هسته ای این کشور دانسته و به این مسئله نیز از بعد سیاسی نگاه می کنند.