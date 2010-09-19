به پیروزی برابر صنعت نفت نیاز داشتیم/ پتانسیل قهرمانی در لیگ برتر را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی‌کیا پس از پیروزی تیم فوتبال استیل آذین برابر صنعت نفت آبادان ضمن بیان مطلب فوق گفت: در دیدارهای گذشته امتیازات بسیار حساسی را از دست دادیم اما برای رسیدن به پیروزی در این مسابقه تلاش مضاعفی را انجام داده و توانستیم با رسیدن به 3 امتیاز این دیدار به آرامش دست یافته و از بحران خارج شویم.

وی ادامه داد: هدایتی اولتیماتیوم نداد و تنها در نشست دوستانه از بازیکنان خواست برای موفقیت‌های تیم بیشتر تلاش کنند که بازیکنان هم با تلاش مضاعف موفق به شکست صنعت نفت آبادان شدند.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در مورد مشکل بوجود آمده بین کریمی و کعبی اظهار داشت: این قهر نبود و یک اختلاف کوچک بود که درون خانواده حل شد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تیم استیل آذین پتانسیل قهرمانی در لیگ برتر را دارد و می‌تواند در آینده ای نزدیک با جبران امتیازات از دست رفته، ضمن کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا، حتی برای قهرمانی در لیگ هم تلاش کنیم.

مهدوی کیا در پایان در مورد اینکه چرا تومباکوویچ در بازی با صنعت نفت به کنار خط نمی‌آمد؟، گفت: مترجم تومباکوویچ در این بازی نبود به همین دلیل به کنار خط نمی‌آمد. ضمن اینکه در مورد مسائل دیگر کادرفنی باید پاسخگو باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال استیل آذین و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر که عصر امروز شنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار شد با برتری 2 بر یک تیم سرخپوشان تهرانی به پایان رسید.